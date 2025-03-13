В Сочи за год открылись 19 новых средств размещения для туристов

В 2024 году для приема гостей в Сочи открылись 19 новых средств размещения, включая детский и взрослый санатории. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем докладе на сессии городского собрания города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

2024 год стал для Сочи рекордным: курорт посетили 8 млн туристов, это 37% от всего турпотока Краснодарского края.

51 пляж Сочи прошел федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества. Наивысшие знаки отличия «Синий флаг» присвоены 42 пляжам. C 1 ноября в городе работают 33 зимних пляжа.

Игорь Ремизов