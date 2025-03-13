Пермский порт отказался от претензий к своему бывшему гендиректору

ООО «Порт Пермь» отказалось от претензий к своему бывшему гендиректору, ИП Андрею Мальцеву. Согласно карточке дела Арбитражного суда Пермского края, общество 11 марта направило в суд ходатайство об отказе от иска, а вчера суд прекратил производство. Ранее общество требовало со своего бывшего топ-менеджера 962,3 тыс. руб. Согласно материалам дела, ООО требовало взыскать 900 тыс. руб. неосновательного обогащения и 62,3 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Порт Пермь» является дочерней компанией одноименного АО, занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году решением суда по требованию ФАС 79,6% акций АО «Порт Пермь» были истребованы в пользу государства в лице Росимущества, а в 2023 году постановлением правительства РФ предприятие было включено в план приватизации.

Господин Мальцев возглавлял ООО с февраля 2017 года по июнь 2023-го, когда компания контролировалась иностранным гражданином Алексеем Батлером.