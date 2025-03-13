Спрос на энергетиков за год вырос на 12% в Петербурге

В Санкт-Петербурге не хватает почти 3000 специалистов в области энергетики. Спрос на этих сотрудников за год вырос на 12%, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В целом по России зафиксирован такой же показатель. При этом по сравнению с другими регионами наиболее заметно спрос вырос в Республике Адыгея (+87%), Якутии (+42%) и Новгородской области (+37%).

Достаточно высокая конкуренция наблюдаются среди энергетиков в Петербурге. На одну вакансию претендуют около девяти человек при норме от четырех до восьми резюме на место.

Средняя зарплата энергетика в Петербурге за год увеличилась на 15 тыс. рублей и достигла 94,9 тыс. рублей. Максимальный уровень месячного дохода начинается с 141 тыс. рублей (+21,5 тыс. рублей за год).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале в Петербурге разместили свыше 95 тысяч новых вакансий.

Татьяна Титаева