Посещаемость пермских ТЦ выросла в преддверии 8 Марта

В праздничную неделю перед Международным женским днем (с 3 по 9 марта) посещаемость пермских торговых центров значительно выросла, сообщают в компании Focus Technologies. Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ крупных городов Прикамья, по итогам праздничной недели вырос на 16% по сравнению с предыдущими семью днями. Однако в сравнении с аналогичной неделей 2024 года количество потенциальных потребителей в ТЦ оказалось на 14% ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Неделя перед 8 Марта, как правило, выступает одним из наиболее пиковых периодов года с точки зрения посещаемости ТЦ»,— поясняет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Неделя перед Международным женским днем — один из ключевых периодов роста посещаемости торговых центров, наряду с предновогодней неделей и неделей перед 1 сентября — Днем знаний. Отставание праздничного периода перед 8 Марта от показателей прошлого года господин Васильев связал с долгосрочными трендами рынка.

Напомним, что посещаемость торговых центров снижается в связи с переходом в сферу онлайн-покупок. Кроме того, среди причин сокращения посетительского трафика эффект высокой базы прошлого года, когда в ТЦ заходили новые бренды и активно открывали свои магазины взамен закрывшихся. Новые торговые точки привлекали граждан.