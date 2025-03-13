Николай Патрушев: угроза НАТО портам России на Балтике возрастет

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что, несмотря на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, угрозы НАТО российским портам в Балтийском море в будущем могут только возрасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства»,— сказал господин Патрушев.

«Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном»,— добавил он. Господин Патрушев считает, что «нынешнее обострение обстановки» в Балтийском море спровоцировано Великобританией.

В январе НАТО объявило о проведении операции в Балтийском море под названием «Балтийский часовой» в ответ на участившиеся повреждения подводной инфраструктуры. Посол России в Дании Владимир Барбин назвал эту операцию попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО.