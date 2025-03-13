Стоимость автомобилей с пробегом у автодилеров Новосибирска достигла максимума

В феврале у автодилеров в Новосибирске средняя стоимость автомобилей с пробегом достигла максимума за последние полгода — с сентября 2024-го, составив 2,2 млн руб. В феврале цены выросли на 3% по сравнению с январем. Цены на подержанные автомобили от частных лиц также увеличились на 2% по сравнению с январем, посчитали эксперты сервиса Авто.ру. В феврале средняя стоимость таких машин составила 1,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Из-за высокой стоимости денег дилеры стали чаще выкупать более свежие автомобили в хорошем состоянии, снижая долю старых автомобилей на своих складах. В результате мы видим повышение средней цены в феврале у дилеров», — считает руководитель сектора регионального развития «Восток» Авто.ру Вадим Маньков.

Лидером спроса в сегменте подержанных автомобилей в Новосибирской области в феврале стала Toyota Camry, средняя стоимость которой составила 2,5 млн руб. На втором месте — Lada Granta (604,3 тыс. руб), третья в списке — Toyota RAV4 (2,8 млн руб.).

В феврале 2025 года на сайтах по продаже автомобилей в регионе было зафиксировано около 53 тыс. предложений, что больше на 6% чем в прошлом месяце. Большая часть объявлений приходится на частных лиц.

Лолита Белова