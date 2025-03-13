Петербуржцы в феврале на 10% чаще предлагали приобрести автомобили с пробегом

За прошедший месяц на ресурсах для публикации объявлений было размещено порядка 63 тыс. предложений о продаже подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге. Это на 10% больше, чем в первом месяце 2025 года, сообщили в «Авто.ру».

Средняя стоимость автомобилей с пробегом продолжила падать, за месяц они подешевели на 6%. Показатель снизился до 1 млн 965 тыс. рублей. При этом цены на бывшие в употреблении машины от частных лиц остались прежними.

Лидером среди продаваемых подержанных авто стала Kia Rio. На втором месте по количеству покупок Hyundai Solaris, следом идет Volkswagen Polo.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи электрокаров в Петербурге начала года снизились почти на две трети.

Татьяна Титаева