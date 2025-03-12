У авторынка села батарейка

В Петербурге с января по март число регистраций новых электромобилей (не гибридов) уменьшилось год к году на 61%, до 65 штук. Негативная тенденция в этом сегменте наблюдается и на общероссийском рынке. Причины падения остались прежними: эффект высокой базы, индексация утильсбора и высокие кредитные ставки, поясняют эксперты. Ждать предпосылок для возобновления роста продаж при сохранении текущих рыночных условий не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество регистраций новых легковых электромобилей в Петербурге в январе — феврале 2025 года снизилось на 61% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, со 196 до 65 штук, подсчитали в «Автостат Инфо». Негативную тенденцию в сегменте электрокаров фиксируют и на общероссийском рынке. По данным агентства «Автостат», за первые два месяца этого года продажи электрокаров упали на 63%, до 1,27 тыс. штук.

Лидером продаж в Петербурге по итогам января — февраля остается марка Zeekr (суббренд Geely), машины которой поставляются в РФ по параллельному импорту. Совокупно за два месяца бренд смог реализовать в городе 33 чистых электрокара (не гибрида), то есть половину от всего объема продаж на местном рынке. Наиболее востребованной моделью осталась Zeekr 001 (16 шт).

Всего семь регистраций пришлось на официально представленный в России китайский бренд Ora с моделью 3, и три регистрации на недавно легализовавшийся в РФ Avatr с моделью C11. Представители остальных брендов за два месяца продали не более одной-двух машин каждый. В их числе и производимые в России электрокары Evolute (3 шт). У «Москвича» и Amberavto, судя по отчету «Автостат Инфо», в январе — феврале не было зарегистрировано ни одного авто.

Причины падения спроса на электромобили остались прежними: эффект высокой базы из-за увеличения поставок в прошлом году, индексация утильсбора и высокие кредитные ставки, говорит руководитель сектора продаж Авто.ру в Петербурге Анатолий Орленко.

Автоэксперт Денис Гаврилов, кроме вышеперечисленных факторов, негативно влияющих на продажи в сегменте, также указывает на наличие конкуренции между чистыми электрокарами и гибридами, которую первые сейчас проигрывают. Кроме того, на общий показатель повлияло падение продаж у Zeekr, который традиционно давал больше половины объема продаж электрокаров в городе.

При сохранении текущих рыночных условий предпосылок для роста продаж электромобилей нет, резюмируют эксперты.

Владимир Колодчук