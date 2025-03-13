Минстрой РФ берет на контроль ситуацию со строительством метро в Самаре

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России берет на контроль ситуацию со строительством станции метро «Театральная» в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат губернской думы от КПРФ Алексей Лескин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Тоннелепроходческий щит пока на месте. Идет переговорный процесс. О проблемах в Самаре наконец-то услышали в Москве, и федеральный Минстрой берет на контроль данную ситуацию. К выходным обещают положительно решить вопрос», — рассказал депутат.

Ранее в АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса, необходимого для достройки станции «Театральная». Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком.

Андрей Сазонов