В АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса. Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

«Никаких решений пока не принято. Контракт истек в декабре прошлого года. Никаких обязательств и возможностей дальше исполнять соглашение нет. Все авансы мы уже израсходовали. Чтобы начать проходку правого перегонного тоннеля в сторону станции "Театральная", нужно подготовить пакет документов для регистрации опасного производственного объекта в реестре Ростехнадзора. В пакет для регистрации входит государственный контракт, а также договор подряда между АО "ВТС-Метро" и производителем работ по проходке — АО "Мосметрострой". То есть, без этих двух документов нет возможности подать на регистрацию опасного производства»,— рассказал господин Федосеев.

В декабре прошлого года завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке между будущей станцией метро «Театральная» и «Алабинской». Тоннелепроходческий комплекс прошел участок длиной 1587 м менее чем за восемь месяцев. В феврале 2025 года должна была стартовать проходка правого перегонного тоннеля в сторону «Театральной».

Возможный демонтаж тоннелепроходческого комплекса обусловлен тем, что уже в ноябре текущего года он должен начать работу на одном из объектов при строительстве новых станции московского метрополитена. В АО «ВТС-Метро» отметили, что полностью изготовили блоки железобетонной отделки, из которых складывается весь правый тоннель. Данные блоки рассчитываются четко под конкретную геологию и конкретный тоннелепроходческий щит. В случае демонтажа конструкции строительство метро в Самаре может быть приостановлено на неопределенный срок. При этом сама станция «Театральная» уже готова более чем на 70%.

Андрей Сазонов