Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МУС арестовал экс-президента Филиппин

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Его обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщается на сайте суда.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez, Reuters

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez, Reuters

«Он был арестован властями Республики Филиппины в соответствии с ордером на арест, выданным Палатой предварительного производства I по обвинению в убийстве как преступлении против человечности»,— сказано в заявлении МУС.

Прокуратура МУС обратилась за ордером на арест 10 февраля. Судьи считают, что нападения на гражданское население были совершены во время руководства господина Дутерте так называемым «эскадроном смерти» — это гражданские вооруженные группы, которые помогали власти в борьбе с наркоторговцами. Также по версии МУС, бывший президент с 2011 по 2019 годы участвовал в убийствах, пытках и изнасилованиях. По данным суда, эти преступления привели к гибели тысяч человек. Президентский пост он занимал с 2016 по 2022 год.

79-летнего Родриго Дутерте задержали 11 марта в аэропорту Манилы после возвращения из Гонконга. Его адвокат Сальвадор Панело назвал арест незаконным, напомнив, что Филиппины вышли из МУС в 2019 году по инициативе самого господина Дутерте. В ближайшее время состоится слушание, на котором экс-президенту сообщат о предъявленных обвинениях и его правах в соответствии с Римским статутом — основным документом МУС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Экс-президент Филиппин попал под МУС».

Фотогалерея

Филиппинская нарковойна

Предыдущая фотография
Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Фото: Reuters / Erik De Castro

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

Фото: Reuters / Stringer

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

Фото: Reuters / Damir Sagolj

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

Фото: Bullit Marquez / AP

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Фото: Reuters / Czar Dancel

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

Фото: Aaron Favila / AP

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

Фото: Reuters / Erik De Castro

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

Фото: Reuters / Czar Dancel

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Фото: Reuters / Damir Sagolj

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

Фото: Reuters / Damir Sagolj

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

Фото: Reuters

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Фото: Reuters / Erik De Castro

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Следующая фотография
1 / 21

Антинаркотическая борьба на Филиппинах началась в 2002 году, когда в стране ужесточили наказание за хранение и оборот запрещенных веществ. Так, за 10 г героина или 50 г метамфетамина была предусмотрена смертная казнь — до этого высшую меру назначали за дозы в четыре раза больше

Фото: Reuters / Erik De Castro

Особую популярность в стране приобрели различные вариации метамфетамина — 89% изъятых в 2014 году наркотиков. Кроме того, Филиппины вошли в пятерку стран, куда доставляли больше всего кокаина из Латинской Америки

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По официальным данным, к началу 2016 года более 3 млн филиппинцев страдали наркозависимостью (общее население страны — 98,3 млн человек)

Фото: Reuters / Stringer

В бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения

Фото: Reuters / Damir Sagolj

После избрания президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года антинаркотическая кампания в стране разразилась с новой силой. Новый глава государства еще во время предвыборной гонки ставил борьбу с зависимостью своей главной задачей

Фото: Bullit Marquez / AP

Во время инаугурации Дутерте призвал сограждан убивать всех, кто связан с наркотиками

Фото: Reuters / Czar Dancel

На полное искоренение наркоторговли в стране президент Дутерте отвел себе полгода

Фото: Aaron Favila / AP

По данным британской The Guardian, за месяц в стране были убиты до 770 зависимых и дилеров. Некоторые трупы, как сообщает газета, оставались на улицах и в публичных местах с пояснением, что они убиты за связь с наркомафией

Фото: Reuters / Erik De Castro

По инициативе Дутерте в стране были созданы так называемые «эскадроны смерти» — гражданские вооруженные группы, которые помогают власти в борьбе с наркоторговцами

Фото: Reuters / Czar Dancel

Работники похоронного бюро снимают клейкую ленту с мужчины, убитого в ходе антинаркотического рейда

Фото: Reuters / Ezra Acayan

По статистике «эскадроны смерти» чаще совершают убийства. К началу сентября гражданские лица убили 1 067 человек, подозреваемых в наркоторговле. При этом полицейские, по официальным данным, совершили только 712 убийств

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Кроме того, по данным BBC, в антинаркотической кампании на Филиппинах участвуют и группы наемных убийц. Участница такой группы сообщила телеканалу, что одно убийство стоит 20 тыс. филиппинских песо, или $430

Фото: Reuters / Damir Sagolj

За два месяца интенсивной антинаркотической кампании было арестовано более 10 тыс. наркодилеров, под стражей оказались около 300 полицейских, которые прикрывали незаконный бизнес

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мы не плохие полицейские и не плохие люди. Мы всего лишь инструмент, мы ангелы, которым Бог дал талант вернуть эти плохие души на небо и очистить их»,— заявил The Guardian один из филиппинских полицейских, задействованный в нарковойне

Фото: Reuters / Damir Sagolj

По официальным данным, с начала кампании до 700 тыс. наркозависимых сами сдались властям. Теперь в тюремных камерах, которые рассчитаны на 20 человек, живут иногда и по 200

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Как отмечают эксперты правозащитных организаций и западные СМИ, в перестрелках полиции и наркоторговцев гибнут невинные люди

Фото: Reuters / Damir Sagolj

«Мне не нужно сочувствие общественности. Мне не нужно, чтобы президент заметил нас. Я знаю, что он не любит таких людей, как мы. Я просто надеюсь, что истинные преступники будут признаны преступниками»,— заявила Дженнелин Оларис, жена одного из убитых (на фото). По ее словам, ее муж не торговал запрещенными веществами, но был наркозависимым

Фото: Reuters

Те, кто добровольно отказался от употребления наркотиков, проходят специальные курсы реабилитации по госпрограмме. В частности, бывшие наркозависимые делают гробы для тех, кто погиб в перестрелках

Фото: Reuters / Erik De Castro

Глава азиатского подразделения Human Rights Watch Фелим Кайн заявил, что всплеск убийств подозреваемых в наркоторговле и самих наркоманов неприемлем и демонстрирует неспособность Дутерте защитить основные права людей

Фото: Reuters / Damir Sagolj

Своих оппонентов президент Дутерте не слушает и не стесняется в выражениях, отвечая на критику. В частности, генсека ООН Пан Ги Муна, призвавшего его остановить несудебные казни, он назвал дураком, после чего пригрозил выходом страны из организации

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Президент Филиппин Родриго Дутерте: «В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их. Если в Германии был Гитлер, то пусть на Филиппинах буду я»

Фото: Reuters / Ezra Acayan

Смотреть

Новости компаний Все