МУС арестовал экс-президента Филиппин

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Его обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez, Reuters Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте

Фото: Eloisa Lopez, Reuters

«Он был арестован властями Республики Филиппины в соответствии с ордером на арест, выданным Палатой предварительного производства I по обвинению в убийстве как преступлении против человечности»,— сказано в заявлении МУС.

Прокуратура МУС обратилась за ордером на арест 10 февраля. Судьи считают, что нападения на гражданское население были совершены во время руководства господина Дутерте так называемым «эскадроном смерти» — это гражданские вооруженные группы, которые помогали власти в борьбе с наркоторговцами. Также по версии МУС, бывший президент с 2011 по 2019 годы участвовал в убийствах, пытках и изнасилованиях. По данным суда, эти преступления привели к гибели тысяч человек. Президентский пост он занимал с 2016 по 2022 год.

79-летнего Родриго Дутерте задержали 11 марта в аэропорту Манилы после возвращения из Гонконга. Его адвокат Сальвадор Панело назвал арест незаконным, напомнив, что Филиппины вышли из МУС в 2019 году по инициативе самого господина Дутерте. В ближайшее время состоится слушание, на котором экс-президенту сообщат о предъявленных обвинениях и его правах в соответствии с Римским статутом — основным документом МУС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Экс-президент Филиппин попал под МУС».