Экс-президента Филиппин задержали в Маниле по ордеру МУС

Полиция задержала экс-президента Филиппин Родриго Дутерте (2016–2022) в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) «за преступления против человечности». МУС расследует действия бывшего главы государства в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сообщает местное издание Manila Bulletin.

Господин Дутерте был задержан после прибытия из Гонконга. Изначально он отказывался выходить из самолета после того, как ему сообщили, что ему будет вручен ордер на арест, но затем согласился соблюдать протокол полиции.

По данным полиции, во время президентского срока Родриго Дутерте было убито 6 тыс. подозреваемых. Правозащитные организации утверждают о 30 тыс. убитых в ходе кампании по борьбе с наркоторговлей. Расследование МУС охватывает предполагаемые преступления, совершенные с ноября 2011 года по июнь 2016 года.

Филиппины присоединились к Римскому статуту МУС в 2011 году. В 2018-м государство вышло из соглашения. При этом суд сохраняет юрисдикцию в отношении предполагаемых преступлений бывшего главы государства, совершенных в тот период, когда страна входила в статут.

Подробнее о МУС — в материале «Ъ» «Как работает Международный уголовный суд».