В ЕАО возбудили уголовное дело по факту ввоза нелегальных мигрантов

УФСБ по Еврейской автономной области начало расследование в отношении гендиректора коммерческой организации в Биробиджане, подозреваемой в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили «Ъ» в ведомстве. Фигурантка арестована судом.

Будучи директором компании, женщина-руководитель и несколько ее сообщников за материальное вознаграждение организовали незаконный въезд и пребывание в России 37 иностранных граждан в качестве рабочей силы под видом квалифицированных специалистов.

«Используя возможности филиалов своей компании в Биробиджане и Хабаровске, а также широкий круг связей среди представителей иностранных диаспор Дальневосточного региона, женщина оформляла иностранцам миграционные визы и разрешения на работу в обход механизма квотирования», — сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Дарья Балобанова, Биробиджан