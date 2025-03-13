721 миллиард рублей составил в январе 2025 года дефицит консолидированного бюджета РФ, следует из данных Федерального казначейства. Годом ранее, в январе 2024-го, фиксировался профицит в размере 498 млрд руб., а в январе 2023-го — дефицит в 1,37 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета в январе 2025-го составили 4,877 трлн руб., а расходы — 5,597 трлн руб. Дефицит федерального бюджета РФ в январе был равен 1,466 трлн руб.: при доходах в 2,672 трлн руб. расходы составили 4,139 трлн руб. Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе исполнены с дефицитом 41 млрд руб., а бюджеты государственных внебюджетных фондов, напротив, с профицитом в размере 736 млрд руб.