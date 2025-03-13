Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

Минпромторг России предложил поэтапное введение обязательной маркировки для продуктов спортивного питания. Предполагается, что такие изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минпромторге отметили, что в России уже применяются некоторые технологические решения в сфере маркировки спортивного питания. В частности, обязательной является маркировка биологически активных добавок (БАД) к пище. Значительная часть предприятий, работающих в сфере спортивного питания уже знакомы с особенностями работы информационной системы маркировки, добавили в министерстве.

В конце февраля старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий заявил «Ъ», что основной проблемой российского рынка БАД остается нелегальный оборот продукции.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Добавки подводят к проверкам».