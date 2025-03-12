Хаменеи: США пытаются обмануть мир заявлениями о переговорах с Ираном

Верховной лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что считает заявления США о готовности начать переговоры с Тегераном попыткой «обмануть мировое общественное мнение». Он добавил, что именно США, в отличие от Ирана, не готовы к возможным контактам и достижению соглашений.

Верховный лидер подчеркнул, что ведение переговоров возможно только тогда, когда стороны могут доверять друг другу в исполнении результатов договоренностей. «Мы сидели и вели переговоры несколько лет, и этот же человек (президент США Дональд Трамп) отбросил заполненный, подписанный документ и разорвал его. Какие переговоры следует вести, если мы знаем, что они не сработают? Поэтому призывы к переговорам и заявления о них являются обманом общественного мнения», — передает слова господина Хаменеи ISNA.

Али Хаменеи также сказал, что США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, а единственная причина отсутствия такого арсенала у Ирана — это осознанное и добровольное решение страны.

В начале марта господин Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана с предложением провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Исламская республика отвергла инициативу. МИД Ирана заявил, что страна не намерена вести переговоры под давлением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».