Обвиняемого в финансировании ВСУ петербуржца арестовали по статье о госизмене

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 10 мая Илью Тарасова, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК). Его подозревают в материальной поддержке ВСУ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Из материалов дела следует, что в конце февраля 2025 года, находясь в городе Приозерске Ленинградской области, Тарасов перевел около 12,5 тыс. рублей в фонд, закупающий оружие для Вооруженных сил Украины.

Мужчину задержали накануне в Петербурге на территории, подсудной Куйбышевскому райсуду. Фигуранту предъявлено обвинение, свою вину он признал.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что петербуржец получил девять лет колонии по делу о госизмене.

Артемий Чулков