Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов
Министерство здравоохранения отменило государственную регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции. БOльшую часть из них (31 препарат) выпускает компания Sandoz. Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Например, была отозвана государственная регистрация препарата «АЦЦ» (международное непатентованное наименование: ацетилцистеин), «Лозарел» (лозартан), «Ортанол» (омепразол), которые производит Sandoz. «Ъ» направил запрос в Sandoz.
Кроме того, была отозвана лицензия у «Гиалган Фидия» (гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici, у противосудорожного препарата «Примидон» (примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии, и прочих лекарств других держателей регистрационных заявлений. Регистрационные удостоверения были отозваны сегодня, 12 марта, следует из данных ГРЛС.
Также Минздрав с 10 марта приостановил применение лекарств «Оксиметазолин» (оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (ксилометазолин) производства ООО «Фирма "Випс-мед"». Это было сделано по причине несоответствия требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушений лицензионных требований, следует из приказов, выложенных на сайте ГРЛС.