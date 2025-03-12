Сказочная нечисть дождалась госзащиты

УФАС по Татарстану признало действия ООО «Национальные игрушки» нарушением принципов добросовестной конкуренции. Компания, зарегистрировавшая товарные знаки «Су Анасы», «Камыр-Батыр» и «Шурале», по мнению антимонопольной службы, хотела получить имущественную выгоду путем взыскания компенсаций за использование этих знаков. Компания планирует обжаловать решение в арбитражном суде. Представители театра кукол «Экият» и предприниматели, ранее столкнувшиеся с исками от «Национальных игрушек», намерены использовать решение в качестве аргумента в текущих и будущих судебных разбирательствах. Юрист отмечает, что решение УФАС может стать весомым аргументом в суде, а также повлечь для компании штрафы до 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану признало действия ООО «Национальные игрушки» актом недобросовестной конкуренции. Компания ранее зарегистрировала товарные знаки «Су Анасы», «Камыр-Батыр» и «Шурале». По мнению УФАС, «Национальные игрушки» хотели получить имущественную выгоду через взыскание компенсации за использование товарных знаков.

Приобретение и использование исключительного права на товарные знаки было признано антимонопольной службой нарушающим пункты 1 статьи 14.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Материалы дел были переданы должностному лицу татарстанского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Компания может обжаловать решение в арбитражном суде Татарстана в течение трех месяцев.

Федеральный закон «О защите конкуренции» Согласно пункту 1 статьи 14.4 ФЗ, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

На завершающих заседаниях УФАС присутствовали представители театра кукол «Экият», магазина сувениров «Казанские подарки» и предпринимателя Сергея Вдовина, против которых ООО «Национальные игрушки» ранее инициировало судебные разбирательства в арбитражном суде.

Представитель предпринимателей Алина Щипалова в беседе с «Ъ Волга-Урал» заявила, что решение УФАС будет использовано в арбитражных процессах и, как ожидается, окажет положительное влияние на их исход. Представитель театра «Экият» Адель Исламов, в свою очередь, отметил, что решение антимонопольной службы может повлиять не только на ход арбитражных дел, но и на рассмотрение спора в Палате по патентным спорам, заседание которой запланировано на 3 апреля.

«УФАС тщательно собирает информацию от всех участников процесса. Его решения основываются на полных и достоверных данных, и как правило, такие документы рассматриваются судами оперативно и без задержек. Более того, материалы УФАС часто становятся серьезным основанием для удовлетворения требований», — заключил в беседе с «Ъ Волга-Урал» Адель Исламов.

Представитель ООО «Национальные игрушки» Елена Питиримова на итоговых заседаниях УФАС не присутствовала, но компания заранее направила письменное возражение относительно доводов антимонопольной службы. В беседе с «Ъ Волга-Урал» Елена Питиримова заявила, что компания не согласна с решением ведомства и намерена его обжаловать.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что решение антимонопольной службы вряд ли существенно повлияет на деятельность «Национальных игрушек» сейчас, но будет иметь весомое значение для арбитражного суда, так как предмет иска взаимосвязан с рассмотрением дела в УФАС.

«На компанию после решения также могут быть наложены штрафные санкции: административный штраф на юридическое лицо — от 2 млн руб. до 5 млн руб. Компании с уставным капиталом в 10 тыс. руб., скорее всего, будет проще обанкротиться», — отметил Антон Смирнов.

Согласно данным сервиса Rusprofile, уставной капитал ООО «Национальные игрушки» составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а дополнительные — производство полых стеклянных изделий, ювелирных изделий и аналогичных изделий, а также игр и игрушек. Организация была зарегистрирована в 2024 году в Казани.

Сейчас в арбитражном суде проходят судебные разбирательства по двум искам «Национальных игрушек»: к театру «Экият» на 10 тыс. руб. компенсации и к ИП Сергею Вдовину о взыскании 100 тыс. руб. за нарушение исключительных прав. Ранее компания уже выиграла дело против продавца сувениров ООО «Казанские подарки». Тогда суд решил взыскать 200 тыс. руб. компенсации и обязал продавца уничтожить фигурки с надписью «Шурале».

Влас Северин