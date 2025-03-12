«Сатурн-Р» продает старейший автосалон за 450 млн рублей

Автохолдинг «Сатурн-Р» выставил на продажу здание автосалона на ул. Подлесной, 47. Первым на объявление на avito обратило внимание агентство Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

3-этажное здание площадью 7 тыс. кв. метров является старейшим дилерским центром в «Сатурне». Ранее здесь велись продажи Renault, сейчас продается «Москвич». Стоимость объекта – 450 млн руб. (64 тыс. руб. за кв. м).

В объявлении указано, что комплекс имеет собственную парковку вместимостью до 50 машин, само здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, имеет газовое отопление, центральное водоснабжение, водоотведение, пассажирский лифт.

Холдинг «Сатурн-Р-Авто» — второй по выручке в Пермском крае по итогам 2023 года (20,46 млрд руб.). Выручка холдинга за год выросла на 49,2% по сравнению с 2022 годом (13,7 млрд руб.). В портфеле дилера — Lada, Х-Сite, Omoda, Jaecoo, Haval, Exeed, KIA, Volkswagen, «Москвич», Livan, Hongqi, Seres и другие. «Сатурн-Р-Авто», помимо Перми и Березников, работает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Липецке, Копейске. Владельцем является основатель холдинга Александр Репин.