Убытки с отсрочкой

Брокер несет ответственность за задержку с перерегистрацией клиента на бирже, которая помешала быстро провести сделку, из-за чего клиент переплатил за купленные акции. Такое решение по спору «Редевелопмента» с Альфа-банком вынес Верховный суд РФ (ВС). Сумма переплаты может быть взыскана с брокера в качестве убытков. И даже если бы акции не подорожали, клиент вправе снизить комиссию брокера, если последний ненадлежаще исполнял свои обязательства, признал ВС. По словам юристов, новый подход должен переломить практику, которая до этого складывалась в основном в пользу брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС в среду опубликовал определение по делу о медлительности брокера с перерегистрацией клиента на бирже. По договору от 2022 года Альфа-банк предоставлял ООО «Редевелопмент» в том числе брокерские услуги. 30 марта 2023 года клиент поручил приобрести для него на Мосбирже акции ЛУКОЙЛа по 4350 руб. за шт., но исполнено поручение не было. Причем банк не сообщил клиенту о причинах неисполнения. 4 апреля компания повторно поручила банку купить те же акции, и они были приобретены, но обошлись на 6,5 млн руб. дороже. Клиент потребовал возместить ему сумму переплаты, однако брокер отказался и спор перешел в суд.

Задержка с покупкой акций объяснялась новыми правилами Мосбиржи в связи с контрсанкционным регулированием. С 27 февраля 2023 года биржа изменила процедуру регистрации участников торгов, уведомив об этом 15 февраля. Поскольку «Редевелопмент» не был перерегистрирован по новым правилам, биржа отклонила его заявку на покупку акций. Брокер переоформил документы клиента лишь 3 апреля, после чего препятствия для проведения сделок отпали.

Арбитражные суды пришли к выводу, что заявка отклонена биржей «по техническим причинам», поэтому операционные риски перекладываются на клиента.

Таким образом, в удовлетворении иска «Редевелопмента» было отказано. Но компания добилась передачи спора в экономколлегию ВС, настаивая на вине брокера. Рассмотрев дело, коллегия отменила все предыдущие решения, сделав ряд выводов, важных для аналогичных споров.

Приоритет интересов клиента

ВС уточнил, что договор с брокером представляет собой разновидность договора возмездного оказания услуг, к которому применяются правила главы 39 Гражданского кодекса (ГК). «Исполнитель по договору возмездного оказания услуг должен действовать с необходимой заботливостью и профессионализмом», пояснила коллегия. По п. 2 ст. 3 закона «О рынке ценных бумаг» брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом «приоритет интересов клиента перед собственными интересами». Суды должны были проверить, выполнил ли это брокер, указала экономколлегия.

В регламенте Альфа-банка тоже говорится, что банк «обязуется заключать сделки на наиболее выгодных для клиента условиях». То, что клиент подал заявку на приобретение акций в период технических мероприятий по перерегистрации участников торгов, не освобождает банк от ответственности, признал ВС. По мнению коллегии судей, банк как добросовестный и профессиональный участник рынка должен был сообщить клиенту об этих мероприятиях и потенциальной невозможности исполнения заявки или уведомить о временном непринятии заявок.

Также суды не учли, что убытки в виде переплаты за акции причинены «Редевелопменту» именно вследствие неисполнения банком поручения от 30 марта, говорится в определении ВС.

Но даже если бы убытки из-за увеличения цены акций не возникли, клиент «во всяком случае вправе рассчитывать на снижение осуществленного предоставления за оказание брокерских услуг в связи с ненадлежащим исполнением обязательства банком», постановил ВС. Что касается ссылок на пункт регламента, исключающий ответственность брокера за убытки клиента «вследствие непредвиденных, аварийных ситуаций» или действий третьих лиц, по мнению ВС, он не распространяется на случаи, когда «затруднительность приема и обработки заявок на приобретение ценных бумаг» возникла вследствие действий самого банка. Иначе это ограничивало бы ответственность за умышленные нарушения, что недопустимо по п. 4 ст. 401 ГК. В итоге дело направлено на новое рассмотрение с указанием учесть эти разъяснения.

Перелом практики

В Альфа-банке не стали комментировать решение ВС. Другие брокеры не ответили на запросы “Ъ”. Юристы указывают на несколько важных выводов ВС. Во-первых, это усиление ответственности брокеров за неисполнение поручений клиентов без уведомления о невозможности выполнения заявок, отмечает юрист Altus Capital Иоанн Лопатин. Во-вторых, добавляет господин Лопатин, проверка судами исполнителя возмездных услуг на предмет достаточности предпринятых им усилий с точки зрения разумности, осмотрительности и профессионализма. В-третьих, ВС обоснованно указал, что брокер не может быть освобожден от ответственности, если убытки клиента возникли из-за бездействия самого брокера, замечает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян: «Непринятие достаточных мер и непроявление должной осмотрительности свидетельствуют об умышленном неисполнении обязательства».

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Важным представляется и вывод о том, что даже если бы акции не подорожали, клиент может уменьшить вознаграждение за брокерские услуги в случае нарушения срока исполнения заявки, говорит старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова. «Фактически ВС разграничил собственно убытки в виде разницы в цене бумаг и убытки в виде стоимости вынужденных услуг (повторная оплата за повторное поручение)»,— добавляет старший юрист практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Артем Макаров.

«До сих пор практика по делам против брокеров в связи с неисполнением поручений складывалась в основном против инвесторов. Новая позиция ВС имеет существенное значение: она позволит инвесторам защищать свои права в ситуации просрочек со стороны брокеров»,— уверен господин Макаров. «Отныне можно ссылаться на презумпцию существования юридически значимой причинно-следственной связи между неисполнением брокером обязательства по приобретению ценных бумаг в интересах клиента и понесенных клиентом убытков в случае последующего роста цены на эти бумаги»,— подчеркивает Вероника Сиверова.

По словам Вероники Сиверовой, новый подход повышает шансы на возмещение убытков клиента и требует повышения стандартов «необходимой добросовестности и профессионализма» при оказании брокерских услуг.

По мнению Армена Серобяна, позиция ВС «защитит клиентов от необоснованного ограничения брокерами своей ответственности», а также «позволит более четко разграничить сферы предпринимательского риска клиентов при инвестировании и ответственности брокера при оказании услуг». Артем Макаров не видит перекоса в позиции экономколлегии и считает ее сбалансированной: «На брокера переложены риски изменения цен только в ситуации просрочки исполнения им поручения, иные риски, как и должно быть, лежат на инвесторе». Теперь брокеры, скорее всего, усилят контроль за сроками исполнения поручений, прогнозирует Иоанн Лопатин, иначе увеличится число исков от клиентов, ссылающихся на «аналогичные нарушения, особенно в условиях волатильного рынка». Артем Макаров не исключает, что некоторые брокеры будут удовлетворять претензии клиентов в досудебном порядке.

Анна Занина, Ольга Базутова