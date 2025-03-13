Зима прошла играючи

Посещаемость казино и игорных зон этой зимой составила 476,5 тыс. человек, увеличившись на 9% год к году. Участники рынка объясняют увеличение числа гостей трансформацией азартных кластеров в центры событийного туризма. Как, например, в Сочи, где произошло объединение игорной зоны и горнолыжного курорта. Впрочем, представители туроператоров не исключают, что весной трафик сократится: в марте уже снижается туристическая активность в силу сезонного фактора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Казино и игорные зоны, входящие в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС), зимой (с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года) посетили 476,5 тыс. человек. Это выше показателей прошлой зимы на 9%. Статистика ассоциации собрана по игорным зонам «Красная Поляна» и «Сибирская монета», казино Tigre de Cristal в зоне «Приморье» и казино Sobranie в зоне «Янтарная».

Так, у казино Tigre de Cristal число посетителей выросло с 87,5 тыс. человек зимой 2023–2024 годов, до 96 тыс. в 2025 году. Sobranie приняло за период 94 тыс. человек, годом ранее показатель был на уровне 71 тыс. Руководство игорной зоны объясняет рост «разнообразием культурных и развлекательных программ и улучшенной пропускной способностью аэропорта Храброво». У казино «Сибирская монета» посещаемость по итогам зимы достигла 25 тыс. человек против 21,9 тыс. годом ранее. Увеличение потока гостей в этом регионе связывают с развитием инфраструктуры, расширением развлекательных локаций и «благоприятными условиями для отдыха».

Игорная зона «Красная Поляна» приняла за декабрь 2024 года — февраль 2025 года 261 тыс. гостей, зимой 2023–2024 годов — 258 тыс. Сам тренд на рост посещаемости в зимний период продолжается уже несколько лет, с 2022 года, отмечают в АИРИС. Исключение — Tigre de Cristal, там наблюдают тенденцию с зимы 2021–2022 годов.

В целом аудитория крупнейших легальных российских казино по итогам прошлого года превысила 2,1 млн человек, увеличившись на 10% год к году, писал РБК. Лидером по показателю остается «Красная Поляна», которая приняла 907 тыс. посетителей. Суммарные налоговые отчисления за период превысили 2,6 млрд руб., это выше показателей годом ранее примерно на 16%.

В АИРИС рост сезонной посещаемости связывают с трансформацией азартных кластеров в центры событийного туризма. «Мы наблюдаем, как расширение форматов досуга — от традиционных азартных игр до концертов, спортивных мероприятий, развлекательных шоу, оздоровительных процедур, гастрономических ужинов — удовлетворяет потребность гостей в высоком уровне сервиса и разнообразии впечатлений»,— уточнил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Анфиногенов. При этом он отмечает необходимость равномерного распределения таких событий, чтобы рассчитывать на стабильный поток гостей. В пример он приводит Сочи, где произошло объединение игорной зоны и горнолыжного курорта в кластер. «Уверен, что аналогичные инициативы будут реализованы и в других регионах: Дальний Восток, Алтай и Калининград, что будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего и событийного туризма»,— считает он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин соглашается, что рост посещаемости казино соответствует темпам развития рынка внутреннего туризма. В зимнем сезоне число поездок, по его словам, выросло на 7–9% год к году. Игорные зоны — выгодоприобретатели этого потока: людей в туристических зонах становится больше, они активнее пользуются развлекательной инфраструктурой, говорит он. Господин Ромашкин обращает внимание, что минувшей зимой на горнолыжных курортах было мало снега. Из-за ограниченных возможностей для катания туристы могли посещать казино активнее. «Март — межсезонье на туристическом рынке. В этот период активность поездок в целом снижается, что может сказаться и на трафике игорных зон»,— уточнил он.

Юлия Юрасова, Александра Мерцалова