Охранники нарушили восемь заповедей УК

Кировский райсуд Уфы приговорил четверых уфимцев, трое из которых были охранниками сети «Пятерочка», к лишению свободы на срок от семи до 12 лет в колониях строгого и особо строгого режимов. Они признаны виновными в нарушении восьми статей Уголовного кодекса РФ, в их числе грабеж, разбой, похищение и насильственные действия сексуального характера. Подсудимые вину не признали.



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Кировский районный суд Уфы вынес приговор четырем уфимцам в возрасте от 33 до 43 лет, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. По данным Объединенной пресс-службы судов региона, трое подсудимых являются бывшими охранниками магазина «Пятерочка». В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела признаны виновными в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), разбое(ч. 3 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ), нарушении тайны переписки и телефонных переговоров (ч. 1 ст. 138 УК РФ), а также незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от семи до 12 лет в исправительных колониях строгого и особо строгого режимов и взыскал в пользу двоих потерпевших 900 тыс. руб.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству одного из потерпевших.

Как сообщил «Ъ-Уфа» собеседник, знакомый с ходом расследования, на скамье подсудимых были: Тамерлан Юсупов, Ализаде Гариб оглы Исламов, Азат Газизов и Адель Нухов.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2022 года один из фигурантов уголовного дела (как сообщал портал Ufa1.ru, Тамерлан Юсупов, а также сотрудник ЧОП «Добрыня-патруль» Ирек Мусин), якобы подозревая двоих человек в краже из магазинов, вымогали у них деньги, забрали паспорта, телефоны и другие ценности. Так, в помещении столовой «Пятерочки» они обвинили одну из потерпевших в краже 25 тыс. руб. из магазина и заставили перевести 20 тыс. на банковскую карту. Оставшиеся 5 тыс. руб. она обещала отдать в течение двух недель.

В феврале 2023 года Тамерлан Юсупов вместе с Иреком Мусиным, применяя насилие и угрожая пистолетом модели «Стрела М45», с помощью наручников похитили ту же девушку, на тот момент уже бывшую сотрудницу супермаркета, вместе с ее знакомым, подкараулив их около дома, и потребовали 60 тыс. руб. за якобы совершенную кражу в магазине. Когда девушка отказалась, злоумышленники, угрожая уголовной ответственностью и расправой, зашли к ней в квартиру, похитили у потерпевших паспорта, смарт-часы, беспроводные наушники и телефоны.

Дело в отношении Ирека Мусина было выделено в отдельное производство. В июле 2024 года Кировский районный суд Уфы признал его виновным в вымогательстве, разбое и похищении документов и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, а также возмещение морального вреда потерпевшей.

В марте 2023 года четверо фигурантов уголовного дела, представившись сотрудниками службы безопасности, обвинили покупателя в мошенничестве с компьютерной программой лояльности «Пятерочки» и заперли его в служебном помещении магазина. Там они избили его, вынуждая сознаться в противоправных действиях, а также «совершили насильственные действия сексуального характера». Затем на автомобиле его привезли к другому служебному помещению сети магазинов, где под угрозой расправы потребовали сообщить пароль его мобильного телефона, а затем отпустили.

Потерпевшие обратились в полицию. Сотрудники СКР и ФСБ задержали участников группировки.

Подсудимые не признали вину.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в ведомстве решат вопрос об обжаловании приговора после получения мотивировочной части.

С адвокатами подсудимых связаться не удалось.

Майя Иванова