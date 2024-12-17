«Мы выстояли благодаря сплоченности»

В 2024 году Тюменская область столкнулась с самым крупным наводнением за всю историю наблюдений, вызванным рекордными паводковыми водами. Прогнозы гидрологов на начало года предсказывали: уровень воды на реках Тобол, Иртыш и Ишим будет выше нормы, что требовало от властей и местных жителей принятия решительных и своевременных мер для защиты населения и территорий. Паводок, пришедший в регион в апреле, принес разрушения — повреждены 470 жилых домов, несколько участков дорог. В то же время в регионе наработали опыт эффективной организации работы экстренных служб совместно с добровольцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Весной регион пережил сильнейший паводок за всю историю наблюдений

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Весной регион пережил сильнейший паводок за всю историю наблюдений

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Прогнозы и эвакуация

Прошедшая весна стала испытанием сразу для нескольких регионов Урала — из-за наводнения суммарно затопленными оказались тысячи домов в Оренбуржье, ХМАО, Омской, Курганской и Тюменской областях. Ситуация с паводковыми водами начала осложняться еще в конце марта, когда специалисты Росгидромета сообщили о вероятности высокого уровня воды в реках Тобол и Ишим, что дало основание для прогноза о возможных подтоплениях. Специалисты связывали интенсивность половодья с осенним увлажнением почвы, превышающим многолетние показатели, а также с более глубоким снежным покровом, что стало предпосылкой для высоких паводковых вод.

Не дожидаясь прихода большой воды и видя масштабные затопления в соседних регионах, в Тюменской области с 8 апреля ввели режим ЧС и начали действовать на опережение — все службы стали работать в режиме повышенной готовности, к работе подключились волонтеры и обычные граждане, пытающиеся спасти свои дома. Власти Тюменской области утвердили комплексный план мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от возможных угроз. Уровень готовности региона к паводковому сезону был оценен как высокий. Для предотвращения подтоплений начали активно наращивать дамбы, а также усилили работу по созданию дополнительных защитных сооружений в ряде населенных пунктов — в Абатском, Упоровском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Викуловском, Тобольском, Ялуторовском, Ярковском, Уватском районах, а также в Заводоуковском муниципальном округе, городах Ишим и Тобольск.

Подъем воды в реках начался 10 апреля, в это время был получен окончательный прогноз Росгидромета по ситуации с паводками в 2024 году на территории Тюменской области, и он был неутешительным — ситуация начала нарастать с каждым днем, власти призвали людей эвакуироваться. Для размещения эвакуируемого населения в безопасных зонах по всей Тюменской области было предусмотрено 402 пункта временного размещения (ПВР) с общим количеством вместимости более 85 тыс. человек. В районах, подверженных риску подтопления, было развернуто 106 ПВР, с общей численностью вместимости более 15,3 тыс. человек. Максимальное количество эвакуируемого населения из опасных зон этой весной составило 7580 человек, в том числе 2224 ребенка. «Паводок в Тюменской области нарушил привычный уклад жизни десятков тысяч земляков. Непросто приходится детям из семей, которые попали в зону паводка. Школьники перешли на “дистанционку”. По поручению президента России Владимира Путина организовали для ребятишек из зоны паводка внеплановые каникулы»,— заявлял глава региона Александр Моор во время паводка.

Для организации жизнедеятельности людям направляли гуманитарную помощь — это питьевая вода, продукты питания, средства первой необходимости и одежда. Всего в пункты временного размещения было доставлено более 9 тонн гуманитарной помощи.

Совместная работа

Для защиты населенных пунктов в регионе принимали превентивные меры: для укрепления и отсыпки защитных дамб было доставлено и использовано 714,5 тыс. куб.м грунта, уложено в защитные сооружения более 1,3 млн мешков с песком и грунтом, гребни дамбы укреплялись полиэтиленовой пленкой, общий объем которой составил 91,4 тыс.м. Общая длина укрепленных и построенных защитных сооружений составила 70,9 тыс.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во избежание серьезных последствий паводка к работе подключались добровольцы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Во избежание серьезных последствий паводка к работе подключались добровольцы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Все действия, которые осуществляют власти Тюменской области, они огромные. Мобилизовано очень много людей, в том числе слова благодарности военным, которые помогают»,— заявлял министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время поездки в Ишим в период паводка. Губернатор Александр Моор также выражал благодарность жителям и сотрудникам спецслужб, которые работали в несколько смен. «Особые слова благодарности хочу сказать моим землякам, которые не по долгу службы, а по зову сердца стали волонтерами и добровольцами: помогают наполнять мешки с песком, участвуют в патрулировании дамб, выполняют много другой нужной и важной работы»,— докладывал на одном из совещаний Александр Моор президенту Владимиру Путину.

Несмотря на принимаемые меры, подтоплены были дома, низководные мосты и несколько участков дорог, но масштабных разрушающих последствий от стихийного бедствия удалось избежать, а ущерб минимизировать. Во время пикового подъема воды создавалась угроза по затоплению федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск, которая является стратегически важной. Но как отмечал федеральный министр МЧС Александр Куренков во время правительственной комиссии, регион «блестяще справился» с задачей по защите федеральной трассы, невзирая ни на что.

Дальнейшие действия

После того как вода начала отступать (ситуация стабилизировалась в большинстве населенных пунктов в июне) работа не закончилась — на освободившихся от воды участках проводили дезинфекцию домовладений, колодцев и скважин, пяти социальных объектов, в том числе двух загородных лагерей. По данным регионального Роспотребнадзора, прошла дератизация на площади 107,84 га, дезинсекция на площади 39,5 га. Желающих вакцинировали против гепатита А, но во взятых пробах воды вирусов не нашли.

Но если по здоровью и жизни людей угроза была снята, то по восстановлению имущества еще требовалась помощь. В результате наводнения подтопило 838 жилых домов и 3,9 тыс. приусадебных участков на территории пятнадцати муниципальных образований области. В зоне затопления оказались 19 низководных мостов и более 50 участков автомобильных дорог. Четыре социально значимых объекта также были повреждены. Из 470 жилых домов, признанных поврежденными или утраченными в результате паводка, 366 домам потребовался капитальный ремонт, а 104 дома признали непригодными для проживания.

В помощь пострадавшим в регионе были утверждены выплаты: единовременная материальная выплата на одного человека составила 15 тыс. руб., при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. руб., а при полной — 150 тыс. руб. Всего в Тюменской области на выплаты людям, пострадавшим от паводка, было направлено 645 млн руб. из регионального бюджета. На восстановление и ремонт дорожной инфраструктуры выделили более 560 млн руб.

Как заявлял губернатор Моор осенью, первоочередные работы завершены, но чтобы полностью устранить ущерб, доставленный дорожной инфраструктуре, потребуется еще порядка 3 млрд руб.

«В этом году в Тюменской области был рекордный за всю историю наблюдений паводок. Ежедневно на борьбу с водной стихией выходили профессиональные спасатели, работники дорожных и коммунальных служб, муниципальные служащие и волонтеры — из числа местных жителей и из соседних районов. Работа кипела и днем и ночью. Противостояние паводку стало одним из ключевых эпизодов в истории Тюменской области. Это было время принятия быстрых и важных решений. Мы выстояли благодаря сплоченности и огромной силе духа»,— прокомментировал Александр Моор.

Мария Игнатова