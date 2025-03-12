Недостатки сладки

Гособвинение поддержало ходатайство защитника экс-директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского о возврате в прокуратуру уголовного дела о растрате 195 млн руб. Вместе с господином Щенятским в этом преступлении обвинен его бывший зам Валерий Голдобин и три сотрудника ООО «ИКФ „Солвер“». По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на поставку оборудования. Подсудимые вину категорически отрицают. В итоге и у защиты, и у обвинения возникли вопросы к выводам технических экс­пертиз, проведенных в ходе расследования. Фигуранты настаивают, что оборудование работает уже шесть лет. По словам собеседников, соответствие оборудования техзаданию подтвердила комиссия «Роскосмоса», которая работала на пермском предприятии. Решение по ходатайству суд примет 13 марта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, его бывшего зама Валерия Голдобина, а также Ради­слава Бирбраера, Елены Рогатовой и Павла Саликова из ООО «ИКФ „Солвер“» (Воронеж) рассматривается с декабря 2023 года. По версии следствия, в составе организованной группы они совершили растрату свыше 195 млн руб., выделенных «Протону-ПМ» на закупку и поставку линии термообработки. Так, господин Щенятский договорился с представителями «Солвера» об участии в закупке. Воронежская компания предложила поставить оборудование одного из европейских производителей за сумму значительно меньше максимальной закупочной цены контракта, снизив ее с 285 до 209 млн руб. При этом устойчивых деловых связей, а также дилерского соглашения с производителем ООО не имело. По мнению следствия, реально осуществлять поставку фирма не собиралась.

После подписания контракта специалисты «Протона-ПМ» озвучили поставщику ряд дополнительных требований к характеристикам оборудования, что привело к его удорожанию. В итоге предполагаемые участники ОПГ решили поставить линию производства одной из китайских компаний. Цена линии термообработки, по условиям контракта, составила 195,8 млн руб., а ее фактическая стоимость — чуть меньше 86 млн руб.

Никто из подсудимых с обвинением не согласился. Так, Дмитрий Щенятский говорил, что фактически оборудование работает уже несколько лет и обеспечивает отрасль необходимой продукцией. При этом деньги похищены не были, а точная сумма предполагаемого ущерба не установлена, поскольку не проводилась даже финансово-экономическая экспертиза. Ее провели по инициативе подсудимых, и она опровергает версию следствия. Также подсудимые указывали на несоответствие выводов технических экспертиз фактическому положению дел. При этом источники «Ъ-Прикамье» говорят, что уже после возбуждения уголовного дела производственную площадку «Протона-ПМ» посетила комиссия «Роскосмоса», которая установила, что производственное оборудование соответствует всем необходимым требованиям.

По данным «Ъ-Прикамье», первое ходатайство о возвращении дела прокурору было заявлено в сентябре прошлого года. Повторно это произошло 25 февраля 2025 года, уже ближе к окончанию судебного следствия, на стадии дополнений. Гособвинитель Сергей Бусов в своем отзыве позицию процессуальных оппонентов поддержал. Как следует из его речи, всего по делу было проведено несколько технических экспертиз, в том числе Центром сертификации ракетно-космической техники и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. «В совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами эти экс­пертизы вызывают сомнения»,— отметил представитель прокуратуры. Также он указал, что суд при рассмотрении дела отказал сторонам в ряде экспертиз в связи с длительными сроками их проведения и финансовыми затратами. «Прошу вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков»,— сказал Сергей Бусов.

Ходатайство о возвращении дела в прокуратуру будет разрешено 13 марта. Если это произойдет, то уголовное дело, скорее всего, будет направлено на дополнительное расследование. В рамках предварительного следствия будут назначены необходимые экспертизы.

Дмитрий Астахов