В Соликамске простились с погибшими пожарными

Сегодня в Соликамске прошла церемония прощания с 30-летним начальником караула Евгением Некрасовым, и 45-летним старшим пожарным Александром Царамовым, сообщает МЧС России по Пермскому краю.

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Напомним, сотрудники погибли в минувший понедельник в ходе тушения пожара в Соликамске. Боевой расчет прибыл на тушение жилого многоквартирного дома, в котором, со слов очевидцев, могли быть люди. Пожарные направились на поиски и спасение пострадавших, в этот момент обрушилась кровля здания и бойцы оказались под завалами.

Евгений Некрасов ранее был награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын. Александр Царамов награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. У него остались пятеро детей. Он был отцом пятерых детей. На счету погибших — сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней.

Память огнеборцев почтили родные и близкие, друзья, руководство и личный состав ведомства региона, а также жители Соликамска и Березников.

«МЧС России скорбит вместе с вами. Для всего пожарного братства это невосполнимая утрата. Мы сохраним в сердцах их героический поступок, выразил соболезнования начальник главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудников посмертно представят к госнаградам.