Части не за горами

Покупателем двух хозяйств бывшего агрохолдинга «Ашатли» стало ООО «МПК-Арти» из Свердловской области. Компания приобрела поголовье из имущества ООО «Горы», а также оборудование и складские помещения колхоза ООО «Нива». По данным «Ъ-Прикамье», покупатель может быть связан со структурами бизнесмена Малика Гайсина из Екатеринбурга. В прошлом году подконтрольная ему строительная компания приобрела свыше 1 тыс. га земли ООО «Жемчужина», которое тоже входило в холдинг «Ашатли». Эксперты полагают, что «раздроб­ленный» формат продажи одного актива разным предпринимателям потенциально может иметь негативные последствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Активы двух хозяйств агрохолдинга «Ашатли» — ООО «Горы» и ООО «Нива» выкупило ООО «Молочно-производственный комплекс — Арти», ведущее деятельность в Свердловской области. Согласно информации на fedresurs.ru, выкупив имущество ООО «Горы», компания стала владельцем дойных коров и молодняка численностью 500 голов общей стоимостью 32,7 млн руб., а также нежилого здания производственно-технического назначения площадью 217,4 кв. м, стоимостью 174,9 тыс. руб. Также ООО «МПК-Арти» стало владельцем техники и помещений ООО «Нива», включая несколько тракторов, оборудование, складские и прочие нежилые здания в селе Аспа Уинского района. Победителем торгов на 1024 головы крупного рогатого скота «Нивы» стала удмуртская компания ООО «Агроторг».

Земельные активы ООО «Горы» располагаются в Осинском районе Пермского края, ООО «Нива» — в Уинском районе. По данным «Ъ-Прикамье», земля колхоза «Нива» находится в собственности ООО «Шляпники», торги по продаже которого пока не состоялись.

ООО «МПК-Арти» было зарегистрировано в Красно­уфимском районе Свердловской области в 2014 году. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Кроме этого, компания занимается производством питьевых молочных продуктов, сливочного масла, сыра, выращивает зерновые. Единоличным владельцем и руководителем ООО выступает местная предпринимательница Ксения Малмыгина. Выручка «МПК-Арти» за 2023 год составила 89 млн руб., чистая прибыль — 6,3 млн руб.

По данным информационного портала Свердловской области, на базе сельскохозяйственного кооператива «Искра» в Артинском округе действует молочно-производственный комплекс. Согласно Rusprofile, ранее юридический адрес ООО «МПК-Арти» числился в Артинском районе.

Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, предполагает, что «МПК-Арти» может быть связано со структурами свердловского бизнесмена Малика Гайсина. В апреле прошлого года ПАО «Свердловскдорстрой», частично контролируемое гос­подином Гайсиным, приобрело свыше 1 тыс. га земли ООО «Жемчужина». Общество входило в состав холдинга «Ашатли» и управляло основной частью его земельных активов. По данным собеседника, «МПК-Арти», выкупившее крупный рогатый скот хозяйства «Горы», не стало использовать свое преимущественное право на покупку земли колхоза. На данный момент земельные участки находятся в собственности «Свердловскдорстроя». «В таком случае новому игроку придется либо перевозить все купленные активы в другое место, либо брать территорию под ними в аренду»,— отметил источник.

Малик Гайсин в 90-е годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, в 1995-м избрался депутатом Госдумы второго созыва. Ранее господин Гайсин владел промышленными и финансовыми активами, а также несколькими хлебокомбинатами. В Прикамье ему принадлежали ОАО «Хлеб Соликамска» и ОАО «Березовский хлебокомбинат». Сельским хозяйством подконтрольные ему структуры не занимались. В 2023 году Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии у бизнесмена в пользу государства ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Сейчас господин Гайсин находится под домашним арестом в рамках уголовного дела по обвинению в хищении активов завода «Исеть», который он ранее возглавлял. Также суд взыскал с него 690 млн руб. убытков.

Один из крупнейших сельхозпроизводителей в регионе «Ашатли» создан в 2004 году. Был основан пермским бизнесменом Александром Зотовым и его компаньонами. В последние годы контролировался гендиректором Иваном Стороженко. В холдинг входит девять ООО: «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб. Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Час­тинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Летом 2022 года владелец пермских ТЦ «ЦУМ» и «Айсберг» Александр Кириленко приобрел в Частинском районе компанию «Антар», которая управляет имущественным комплексом бывшего сельхозкооператива «Нива». Годом позднее компания «Антар» взяла на ответственное хранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское». По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко собирался выкупить компании «Шляпники» и «Пихтовское».

Руководитель одного из сельхозпредприятий региона считает, что если новый покупатель действительно близок к структурам Малика Гайсина, тогда можно расценивать покупку хозяйств как «очередной способ вложения свободных средств». «В ином случае новый игрок рискует дополнительными трудностями в управлении купленными активами, так как аренда земельных участков — не самый надежный вариант для ведения сельского хозяйства»,— пояснил собеседник.

Депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-министр сельского хозяйства края Александр Козюков связывает повышенный интерес иногородних игроков к бывшим активам «Ашатли» с их производственным потенциалом.

По словам экс-министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, вероятно, покупатель «руководствовался транспорт­ной доступностью, сходными природно-климатическими условиями и адекватной ценой за поголовье». При этом «раздробленный» формат продажи одного актива разным предпринимателям, по словам агрария, потенциально может иметь и негативные последствия. «Реализация объектов агропредприятия разными лотами часто приводит к тому, что производство может быть остановлено. Например, скот новый собственник может просто сдать на мясокомбинат из-за невозможности содержать или если он не договорится по цене аренды земли»,— пояснил господин Огородов.

Анастасия Леонтьева