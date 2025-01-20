Контейнеры отправились на праздники

Несмотря на точечное повышение железнодорожных тарифов на перевозку контейнеров, ставки и на возврат их в Китай, и на доставку из страны контейнерного импорта заметно снизились. Участники рынка и эксперты в первую очередь относят это на сезонный фактор. Ставки находились на высоком уровне в ноябре—декабре, а в конце декабря — начале января погрузка замирает в связи с новогодними праздниками. Участники рынка не исключают, что в падении ставок в перспективе могут проявиться и признаки снижения экономической активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Возврат в Китай контейнеров, принадлежащих операторам, стал почти бесплатным, следует из анализа Центра ценовых индексов (ЦЦИ) от 15 января. Стоимость отправки грузов из Москвы в Новосибирск, Красноярск, Иркутск или Владивосток в 40-футовом контейнере собственности оператора снизилась на 35–70% к ставкам декабря, сообщает центр.

Индекс цен на перевозку 40-футового контейнера из Москвы во Владивосток упал в январе до 29,1 тыс. руб. с НДС, «что более чем в 15 раз дешевле перевозки в обратном направлении».

Ставки на прямые контейнерные поезда из Китая в Россию, хотя и держатся на высоких уровнях, в середине декабря перешли к снижению, согласно ЦЦИ. Стоимость доставки 40-футового контейнера из Сианя в Москву, сообщает центр, снизилась на 6% к началу декабря, до $7,33 тыс.

Это снижение цен по всем направлениям происходит вне зависимости от точечной дополнительной индексации тарифов ОАО РЖД на перевозку контейнеров на 5%, равно как повышения стоимости терминальных услуг, цен на хранение и охрану контейнеров, отмечает ЦЦИ.

По словам аналитика ЦЦИ Романа Шагалова, в значительной мере ситуация обусловлена сезонным фактором в преддверии китайского Нового года. «Сейчас как раз идут последние отправки из Китая, но грузов уже заметно меньше, чем в октябре—ноябре, поэтому пошли скидки,— объясняет он.— А в конце января Китай уходит на праздники, и начнется затишье в импорте на две-три недели».

Глава «Транс Синергии» (входит в ЕСП) Станислав Станкевич отмечает, что в ноябре—декабре наблюдался сезонный рост ставок по всем направлениям: экспортеры пытались отгрузить свою продукцию до китайского Нового года, а импортеры — до российского.

При этом за две недели до российского Нового года обычно всегда происходит снижение погрузки, потому что никому не нужны грузы, прибывающие в новогодние праздники, поясняет он. Поэтому, продолжает топ-менеджер, происходит сезонное сокращение, которое приводит к снижению ставок предоставления контейнеров.

Средняя ставка предоставления контейнеров в конце 2024 года составляла $2,5 тыс., отмечает господин Станкевич, сейчас она снизилась до $2 тыс., и эти $500 — как раз и есть те 6%, о которых говорит ЦЦИ. Также, добавляет он, в связи с тем же сезоном российского и китайского Нового года в части морского фрахта произошло снижение — в моменте на $100–300,— что отразилось и на экспорте, и на импорте. По его мнению, рост ставок можно будет увидеть уже в марте.

Пока в снижении ставок собеседники “Ъ” не усматривают прямого указания на снижение экономической активности, однако не исключают, что оно проявится в будущем. Господин Шагалов отмечает, что есть сигналы, что контейнерный рынок не будет расти так быстро, как ожидалось. «Я бы не стал сейчас говорить о том, что снижение связано с какими-то экономическими моментами,— говорит господин Станкевич.— Я думаю, мы увидим эти процессы весной, потому что экономике сложно будет выдержать текущий уровень ключевой ставки».

По данным FESCO, российский контейнерный рынок за январь—ноябрь 2024 года увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до более 6 млн TEU.

Импортные и экспортные перевозки выросли на 5%, до 2,58 млн и 1,6 млн TEU соответственно, внутрироссийские — на 4%, до 1,24 млн TEU, транзитные — на 20%, до 559 тыс. TEU.

Наталья Скорлыгина