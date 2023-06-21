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Коммерсантъ FM
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Дисконтейнерные перевозки

Центральная Россия возвращает порожнюю тару в Китай со скидкой

Рост импорта из Китая привел к скоплению порожних контейнеров в Центральной России, и теперь операторы предлагают отрицательные ставки на их аренду, чтобы вернуть контейнеры обратно на восток. В ставку закладывается дисконт, который для собственных контейнеров операторов составляет $400–1100 при перевозке из Москвы в Китай относительно контейнеров отправителей. Аналитики предупреждают, что такая ситуация будет сохраняться в среднесрочной перспективе. Впрочем, участники рынка отмечают, что ситуация неуникальная и повторяется из года в год в периоды скопления контейнеров в РФ.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщается в аналитическом отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, в мае ставки на перевозку контейнеров снижались «на фоне увеличения размера скидок при условии предоставления фитинговой платформы под перевозку совместно с контейнером, принадлежащим перевозчику». Из-за роста импорта контейнеров и накопления их в Центральной России операторы вынуждены предоставлять льготные тарифы для возврата контейнеров. В частности, за перевозку груза в 40-футовом контейнере, принадлежащем оператору, в Китай из Москвы оператор даст клиенту дисконт в $400–1100, при перевозке из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — до $400, сообщается в отчете. На отдельных внутренних маршрутах также есть дисконт на перевозку грузов в контейнерах оператора: Москва—Владивосток — 50–120 тыс. руб., Москва—Новосибирск — 50–70 тыс. руб.

Сухопутные перевозки контейнеров в 2023 году растут, морские — постепенно восстанавливаются. Перевозки контейнеров по сети ОАО РЖД в мае выросли на 22%, до 626,1 тыс. TEU, за пять месяцев — на 11,3%, до 2,97 млн TEU. Основной прирост, сообщало ОАО РЖД, достигнут за счет перевозки удобрений (рост в 3,1 раза), химикатов (рост на 9,8%), продовольственных товаров (на 40%), автомобилей и запчастей (рост в 1,7 раза), машин, станков и двигателей (на 22,9%) и так далее. Контейнерооборот портов России в мае вырос на 36% до 428,7 тыс. TEU, в январе—мае — упал на 1,1%, до 2 млн TEU.

Аналитик ЦЦИ Газпромбанка Роман Шагалов поясняет, что операторы, заинтересованные в возврате контейнеров в Китай и восточные регионы РФ, в услугу по перевозке закладывают отрицательную ставку пользования контейнерами. Такая ситуация, отмечает он, наблюдается в течение всего 2023 года.

При этом импорт контейнерных грузов из Китая в центральные регионы РФ, в первую очередь в Москву, постоянно растет, а вместе с ним растет и размер этой отрицательной ставки. По его оценке, такая ситуация сохранится как минимум в среднесрочной перспективе.

В трех профильных компаниях “Ъ” подтвердили, что тенденция прослежена верно, спред между ставками такой, как сообщает ЦЦИ. При этом один собеседник “Ъ” говорит, что это — нормальная рыночная история, повторяющаяся из года в год: когда контейнеры скапливаются на территории России, операторы дают дисконт на возврат, но потом тара концентрируется в Китае, и он исчезает. Собеседник “Ъ” отмечает, что определяющий фактор — сезонность. Вице-президент «Трансконтейнера» Александр Подылов говорит, что компания устанавливает тарифы «исходя из потребностей клиентов, текущей загрузки инфраструктуры, а также наличия подвижного состава и контейнеров для решения логистических задач в конкретном регионе».

Как сообщает ЦЦИ Газпромбанка, дополнительным фактором снижения ставок на перевозку контейнеров выступает обострение конкуренции между перевозчиками на ключевых направлениях импорта, что связано не только с запуском новых регулярных контейнерных сервисов, но и ростом контейнерных перевозок в полувагонах. В апреле, отмечается в отчете, доля операторов полувагонов в перевозке импортных контейнерных грузов составила 7,1%. В интервью РЖД-ТВ на прошлой неделе директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская рассказывала, что порт Восточный по итогам июня обрабатывает столько же контейнеров в полувагонах, сколько за весь прошлый год, а отгрузка за пять месяцев составила 11,6 тыс. TEU.

Наталья Скорлыгина

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