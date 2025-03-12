Ярославский «Локо» оформил выход в плей-офф

Ярославский «Локо» вышел в плей-офф Молодежной хоккейной лиги после победы над «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

11 марта «Локо» обыграл МХК «Динамо» со счетом 5:2. В составе ярославской команды отличились Кирилл Емельянов (хет-трик), Леонтий Филевский и Арсений Шлюков. Это дало возможность команде выйти в плей-офф.

Ярославский «Локо» — единственная команда в Молодежной хоккейной лиге, трижды выигравшая Кубок Харламова. Это произошло в сезонах 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019. В прошлом году «Локо» уступил питерскому «СКА-1946» в рамках пятого матча финальной серии. Серия завершилась счетом 4:1 в пользу армейцев.

Алла Чижова