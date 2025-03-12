Казанский «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Уралу»
Казанский «Рубин» уступил с минимальным счетом 0:1 в выездном матче против «Урала» в Екатеринбурге. Таким образом, казанский клуб завершил свое выступление в кубке страны.
Казанский «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Уралу»
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В первом тайме единственный гол за екатеринбургский клуб головой забил полузащитник Тимур Аюпов.
За игру «Рубин» нанес 12 ударов, из которых 7 были в створ ворот, еще 5 — мимо.
Следующий матч казанский клуб в рамках РПЛ проведет дома. 16 марта «Рубин» сыграет против нижегородского клуба «Пари НН».