В Венгрии открылось после ремонта не учтенное ранее захоронение советских солдат

В венгерском городе Соб на месте захоронения советских солдат открылся мемориал, который находился в ремонте. Он располагается на римско-католическом кладбище города и представляет собой шесть небольших братских могил и обелиск из серого камня с фамилиями захороненных бойцов Красной армии, сообщает «РИА Новости». Место захоронения не было учтено до 2021 года, рассказали в Минобороны.

«Это захоронение по каким-то причинам на учете не стояло. В 2021 году мы его поставили на учет, начали переписку, местные власти подтвердили, что захоронение здесь давно, но обелиск был без фамилий. В местных архивах было зафиксировано, что здесь похоронены 87 солдат. И сотрудники представительства за два года нашли 50 фамилий, это очень большая цифра»,— рассказал глава представительства российского Минобороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев.

В братских могилах похоронены бойцы, погибшие в 1944–1945 годах. Первоначально мемориал был возведен в 1949 году. Военный и военно-воздушный атташе РФ Алексей Заруднев заявил, что открытие мемориала — это часть большой работы России и Венгрии по сохранению памяти о советских воинах. Мэр города Дьенди Ференц пообещала, что администрация Соба будет заботиться о захоронении и ухаживать за ним.

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие белорусский посол Владимир Улахович, глава Общества венгеро-российской культуры и дружбы Дьёрдь Гилиан, а также представители российского посольства и администрации города.