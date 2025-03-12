В Татарстане в рамках нацпроекта реализуется сбор автопокрышек для переработки
В Татарстане стартовал проект по сбору и переработке автомобильных покрышек в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
В Татарстане в рамках нацпроекта реализуется сбор автопокрышек для переработки
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Старые шины можно сдать в пункты приема на АЗС или городских площадках.
Перерабатывающие мощности работают в 17 городах России, включая Лениногорск и Нижнекамск.
К концу июня полный цикл переработки заработает в Казани.
Утилизация включает два этапа: шины измельчают в крошку, затем перерабатывают методом пиролиза. Из тонны крошки получают 500 кг пиролизного конденсата, который на специализированном предприятии превращают в изобутан. Из него производят изопреновый каучук для изготовления новых шин.