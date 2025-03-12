Отдыхавший в KazanMall спасатель из Нижнекамска помог потушить пожар на парковке

Пожарный из Нижнекамска, прогуливавшийся по торговому центру KazanMall, помог потушить загоревшийся на парковке автомобиль. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале.

Михаил Кондовой проводил время в ТЦ с семьей, когда почувствовал запах гари и поспешил оказать содействие службе охраны, которая тушила загоревшийся автомобиль на подземной парковке водой из ручных стволов, запитанных от пожарных кранов. Пожарный из Нижнекамска определил, что горят резина и горючее, и начал тушить пожар порошковым огнетушителем, так как вода в таком случае оказалась бесполезна.

«Потребовалось почти 20 огнетушителей, чтобы ликвидировать огонь полностью. Казанским коллегам, прибывшим на место, осталось только поблагодарить нижнекамца», — отметил Рамиль Муллин.

7 марта из-за возгорания машины из ТЦ KazanMall эвакуировали 800 человек.

Дарья Сайфиева