На 58-й Казанский лыжный марафон привезут в общей сложности 120 тонн снега. В мероприятии примут участие 618 спортсменов из 42 регионов России. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На лыжный марафон в Казани привезут 120 тонн снега

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На лыжный марафон в Казани привезут 120 тонн снега

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам председателя Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линара Гарипова, несмотря на плюсовую температуру, ведется активная работа по подготовке к марафону.

«Мы уже привезли более 50 тонн, еще в планах — 70–80 тонн. Мы наблюдаем за погодой, будем максимально стараться сохранить трассу. При этом мы берем снег с наших спортивных объектов. Он чистый, без химических реагентов», — сказал Гарипов.

Общий призовой фонд мероприятия составляет 850 тыс. руб.

Артём Дергунов