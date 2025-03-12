В самарском Главке назвали причины огромной очереди в миграционном подразделении
В ГУ МВД по Самарской области признали наличие большой очереди в миграционном подразделении в Самаре. Ранее информация об этом появилась в интернете.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Основными причинами очереди в самарском Главке назвали «некомплект личного состава подразделения и повышенный спрос населения на некоторые государственные услуги».
«В настоящее время в указанный отдел по вопросам миграции дополнительно направлены сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, которые окажут коллегам практическую помощь»,— заявили в ведомстве, заверив, что государственные услуги будут оказываться до последнего посетителя.