В самарском Главке назвали причины огромной очереди в миграционном подразделении

В ГУ МВД по Самарской области признали наличие большой очереди в миграционном подразделении в Самаре. Ранее информация об этом появилась в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основными причинами очереди в самарском Главке назвали «некомплект личного состава подразделения и повышенный спрос населения на некоторые государственные услуги».

«В настоящее время в указанный отдел по вопросам миграции дополнительно направлены сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, которые окажут коллегам практическую помощь»,— заявили в ведомстве, заверив, что государственные услуги будут оказываться до последнего посетителя.

Алексей Алексеев