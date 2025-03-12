Здание пожарной части открыли в поселке Новинки Нижнего Новгорода

В поселке Новинки Нижнего Новгорода 12 марта открыли новое здание 102-ой пожарной части. В торжественной церемонии участвовали замгубернатора региона Петр Банников и начальник ГУ МЧС Валерий Синьков, сообщили в нижегородском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое здание пожарной части в поселке Новинки Нижнего Новгорода

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Новое здание пожарной части в поселке Новинки Нижнего Новгорода

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

От правительства области личному составу части подарили четыре новых пожарных автомобиля.

В район выезда пожарного депо входят семь населенных пунктов, включающих 12 объектов образования культуры и культового назначения. В этих поселках находится 3,13 тыс. домов, в которых проживают 16 тысяч человек.

Также в здании будет работать подразделение «Нижегородского территориального центра медицины катастроф», там предусмотрено размещение двух автомобилей «скорой помощи». По словам министра здравоохранения Галины Михайловой, ранее в эти поселки выезжали бригады из приокской подстанции скорой помощи или Кстовской ЦРБ.

Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство депо заключали два контракта. Первый — в 2021 году за 132,5 млн руб. с ООО «Тиса ЛТД» из Северной Осетии. Подрядчик должен был построить здание до конца 2023 года, но обязательства в полном объеме не исполнил.

В мае 2024 года для завершения строительства заключили новый контракт — с ООО «Мостпроектстрой» за 18,3 млн руб. Этот подрядчик должен был завершить работы к концу июля. При проверке контрактов контрольно-счетная палата нашла нарушения почти на 4 млн руб.

Галина Шамберина