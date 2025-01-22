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Нарушения на 4 млн рублей нашли при строительстве пожарной части в Новинках

Контрольно-счетная палата региона нашла нарушения в расходах на возведение пожарного депо в поселке Новинки Нижнего Новгорода, говорится в результатах проверки госучреждения «Нижегородстройзаказчик», выступающего заказчиком строительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аудиторы проверили два контракта с общим объемом финансирования 146,3 млн руб. и нашли нарушений на 3,9 млн, из которых 3,3 млн подлежат возмещению в бюджет. КСП установила, что приняты и оплачены фактически невыполненные работы и работы, не соответствующие проектной документации, на 3,6 млн руб.

Часть на часть работ не предоставлена исполнительная документация, нет части паспортов на материалы и оборудование. Контрольным обмером установили несоответствие напольного покрытия проектной документации. Кроме того, подрядчик не сделал комплексное страхование строительно-монтажных работ и ответственности за причинение вреда другим лицам. С января по август 2024 года строительство депо вели без соответствующего разрешения. Неустойку за просрочку исполнения обязательств, по данным КСП, исполнителю не выставили.

По информации с сайта госзакупок, на строительство депо заключали два контракта. Первый — в 2021 году за 132,5 млн руб. с ООО «Тиса ЛТД» из Северной Осетии. Подрядчик должен был построить депо до конца 2023 года, но обязательства в полном объеме не исполнил, и в январе 2024 года контракт расторгли. На тот момент выполнили работ на 91,2 млн руб. Из-за нарушения условий контракта исполнителю насчитали 10,3 млн руб. неустойки.

В мае 2024 года для завершения строительства заключили новый контракт — с ООО «Мостпроектстрой» за 18,3 млн руб. С разрешения областного минфина договор заключили с единственным подрядчиком, так как на закупку заявок не поступило. Этот подрядчик должен был завершить работы к концу июля. Об открытии депо пока не сообщалось.

Галина Шамберина

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