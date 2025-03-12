Сотрудников ХК «Салават Юлаев» задержали в Хабаровске за попытку вывоза икры

В ХК «Салават Юлаев» не опровергают, но и не комментируют информацию об инциденте в аэропорту Хабаровска после игры с местным «Амуром». Как сообщал Telegram-канал Sport Baza, заместитель гендиректора «Салавата Юлаева» Александра Кислицына и начальник команды Юрий Попов были задержаны в аэропорту за попытку вывоза пяти банок с черной икрой общим весом 2,5 кг. По данным издания, Юрий Попов заявил, что икра принадлежит ему, а также заявил, что продавец сообщил об искусственном происхождении продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

После опроса сотрудников команды отпустили. На замгендиректора, по предварительным данным, составлен протокол, икра изъята для экспертизы. По результатам проверки может быть рассмотрен вопрос о возбуждении дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов (ст. 258.1 УК РФ).

Идэль Гумеров