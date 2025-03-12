В Оренбуржье пострадавшие от паводка пожаловались на проблемы с выплатами

Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка в 2024 году, пожаловались на нарушение их прав на личном приеме у регионального прокурора Руслана Медведева в среду, 12 марта. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, одна из заявительниц сообщила о проблеме с получением выплаты на покупку домовладения взамен утраченного в порядке наследования: она не согласилась с размером суммы. Кроме того, ряд заявителей столкнулся с отказом в назначении компенсации на проведение капремонта жилья.

Также жительница Орска пожаловалась на бездействие ресурсоснабжающей организации: газовая труба у жилья заявительницы провисла, и это мешает ей достроить дом. Надзорное ведомство взяло все обращения в работу.

Георгий Портнов