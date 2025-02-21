Росфинмониторинг до конца года запустит сервис криптопроверки в банках

Российские банки будут полноценно подключены к сервису «Прозрачный блокчейн» к концу 2025 года, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын. По его словам, сервис позволит ведомству более эффективно выявлять связи между операциями клиентов в традиционных валютах и криптовалютами.

«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться»,— сказал господин Лисицын РБК во время форума «Кибербезопасность в финансах». Он отметил, что сейчас завершается согласование критериев финального этапа пилотного проекта с ЦБ и кредитными организациями.

Проект «Прозрачный блокчейн», позволяющий анализировать криптотрансакции, был запущен в 2021 году. Антон Лисицын рассказал, что сейчас сервисом пользуются более 12 тыс. специалистов, в том числе сотрудники правоохранительных органов и подразделений антиотмывочной разведки стран СНГ. Тестирование технологии банками началось в 2023 году, в пилотной программе участвовали пять банков.

По данным замдиректора, с 2022 года количество связанных с криптовалютой подозрительных трансакций значительно выросло. Это привело к увеличению числа уголовных дел и активизации финансовых расследований, которые, по его словам, значительно участились благодаря использованию сервиса.

О рынке криптовалют — в материале «Ъ» «Пошлины налегли на криптовалюту».