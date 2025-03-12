Дагестанского чиновника подозревают в нанесении ущерба на 9 млрд рублей

Экс-руководитель муниципального учреждения Дербента задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба дагестанского МВД. Дело возбуждено следственным управлением министерства по материалам УФСБ.

По версии следствия, Шамиль Гагаев, возглавлявший дербентский «Горсервис», с февраля 2021 по май 2023 года в сговоре с сотрудниками городской администрации вывозил городской мусор на несанкционированную свалку у села Дюзлер, а не на предназначенный для этого лицензированный полигон «Грин-Тау» в окрестностях Избербаша (город в 70 км от Дербента). Причиненный государству ущерб оценен в сумму более 9 млрд руб.

В минувший вторник в здании «Горсервиса» и домах подозреваемого, а также бывших сотрудников городской администрации Дербента, которые привлечены к делу в качестве свидетелей, прошли обыски. По данным МВД, были изъяты документация и денежные средства, в том числе в иностранной валюте.

Юлия Рыбина, Махачкала