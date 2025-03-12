В Чувашии возле города Шумерля закрыли автомобильно-пешеходную переправу через реку Сура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашской республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии закрыли переправу через реку Сура

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашской Республики В Чувашии закрыли переправу через реку Сура

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашской Республики

«Движение людей и транспорта на этом участке прекращено уже сегодня из-за резкого таяния льда и подъема уровня воды», — говорится в сообщении.

Согласно данным гидропостов в Порецком и Алатыре уровень воды в реке за последние сутки поднялся на 2–14 см. В ближайшее время начнется демонтаж деревянного колейного настила.

В ведомстве также отметили, что этой зимой из-за теплой погоды переправа была открыта позже обычного — 27 января.

Артём Дергунов