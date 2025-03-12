В Чебоксарах бывшая сотрудница «Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов» признана виновной в получении взятки на сумму 345 тыс. руб. Ей были предъявлены обвинения по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение коммерческого подкупа в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах осудили экс-сотрудницу Фонда капремонта за получение взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах осудили экс-сотрудницу Фонда капремонта за получение взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2018 года по январь 2023 года женщина систематически получала незаконные платежи от представителя строительной компании. Взамен она обеспечивала беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту жилых домов в регионе.

Следствие добилось ареста имущества и денежных средств подсудимой на 2,9 млн руб. для возмещения ущерба.

Суд приговорил ее к 5 годам условного заключения с испытательным сроком 4 года. Кроме того, в доход государства было взыскано 345 тыс. руб., а также наложен запрет на работу в некоммерческих организациях, связанных с ЖКХ и строительной сферой, сроком на 2 года.

Артём Дергунов