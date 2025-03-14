Прибыль или милосердие?

Эти вопросы выглядят провокационными. Боюсь ошибиться, но за 28 лет существования Русфонда они в публичной сфере, по-моему, вовсе не возникали. Барыш и милосердие в одном ряду? Прилично ли?.. И тем не менее на Форуме благотворителей и меценатов, который на прошлой неделе состоялся в Москве, на одной из его сессий прошла дискуссия на тему «Следует ли поощрять тенденцию, при которой корпоративные благотворительные проекты должны напрямую или опосредованно приносить прибыль бизнесу?». Организаторы сформировали две группы спикеров, одна утверждала: «ДА, это хорошо», другая — «НЕТ, это плохо», а последнее слово оставили за аудиторией. Получилось на редкость интересно и познавательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Этот Форум благотворителей и меценатов ежегодно проводит российский Forbes, а организует команда старшего руководителя проектов FCongress Юрия Сухорукова. По мнению большинства коллег из третьего сектора, в настоящее время это наиболее содержательные и престижные конференции в стране. Традиционно в них участвуют представители бизнеса, благотворительных корпоративных и фандрайзинговых фондов. Как правило, это обмен опытом, разговоры о профессиональных проблемах, об отношениях с властью и с гражданским обществом.

А тут такая дискуссия. Меня позвали в команду «ДА, это хорошо, потому что стимулирует бизнес приносить новые деньги в благотворительность». Команду «НЕТ, это плохо, потому что в скором времени приведет к коммерциализации сектора» составили тоже хорошие люди. И был дисклеймер: спикеры не представляют собственную точку зрения и позицию своих компаний, их высказывания предназначены исключительно для того, чтобы обострить внимание к вопросу обременения корпоративных пожертвований бизнес-условиями.

Перед дебатами провели голосование аудитории. Оказалось, всего семь участников поддержали версию «НЕТ, это плохо». Во время дебатов (весьма шумных) аудитория существенно подросла. Люди то и дело входили, свободных стульев уже не было, они теснились возле стен — и никто не вышел! Но по итогам за «НЕТ, это плохо» проголосовали по-прежнему семеро.

Для меня это было открытием. Еще десяток лет назад (когда подобных конференций было в разы больше, чем нынче) голосование дало бы обратный результат. Разумеется, я смотрю на происходящее из фонда-фандрайзера. Никто из нас в Русфонде не считает себя благотворителем. Мы не филантропы, мы менеджеры благотворительности. И мы знаем правило: хочешь заполучить компанию в партнеры — предложи выгодный ей проект.

Эта дискуссия родилась не вчера и не закончится завтра. В 1946 году Питер Друкер в книге «Концепция корпорации» впервые сформулировал понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса. Он доказывал пользу социальных вложений компаний в собственные коллективы и в окружающую действительность для экономического роста их производств. 20 лет спустя будущий лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман заявил, что «КСО сильно смахивает на подкуп местных сообществ», что у компаний одна задача — приносить прибыль акционерам, а благотворительность — дело частное.

Но мне важно и мнение третьего авторитета. Он высказался еще два с половиной века назад: «Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его свойственно участие в судьбе других, вследствие которого их счастье необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем». Это Адам Смит, «Теория нравственных чувств».

То есть мне не требуется дисклеймер, я знаю: благотворительные проекты компаний должны быть им выгодны. Выгода измеряется не только деньгами. Скажем, выгода репутационная. Она ведет к росту лояльности потенциальных клиентов. А уж подключение покупателей товаров компании к ее публичной филантропии вообще дает рост продаж. Практики Русфонда тому свидетельство.

В последние пять лет доля корпоративной филантропии выросла у нас до 500 млн руб. в год. Это треть всех сборов. Мы создали программы, которые обслуживают стремление компаний к репутационной выгоде. К примеру, «Совместные дары»: партнер по договору перед публикацией просьбы в “Ъ” снижает стоимость лечения ребенка на треть, мы сообщаем об этом — и собираем больше, чем если бы взноса компании не было. В 2000-е эта разница была десятикратной. Основатель «М.Видео» Александр Тынкован сказал тогда: «Это же "три в одном" — помощь ребенку, пиар компании и участие ваших читателей в нашем проекте».

Но вот незадача: в 2024 году одна компания пожертвовала в «Совместные дары» 47 млн руб. С этой скидкой читатели “Ъ” перечислили еще 120 млн руб. По требованию компании мы всякий раз представляем ее публике как «пожелавшую остаться неназванной». И вот вопрос: эти 47 млн компания вложила бесприбыльно, то есть даром? Во всяком случае, без пиара. Но почему? Мой ответ: во главе компании тоже люди.

«Шалость удалась»,— написала в комментариях после дебатов Екатерина Воронина из Высшей школы менеджмента СПбГУ. Она была в команде «ДА, это хорошо».

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека