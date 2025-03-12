В Татарстане отопительный сезон может завершиться до мая. После его окончания сразу начнется подготовка к следующему. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на главу Госжилинспекции Татарстана Александра Тыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отопительный сезон в Татарстане может завершиться до мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Отопительный сезон в Татарстане может завершиться до мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Тыгина, в этом году паспорта готовности домов будут подписывать представители органов местного самоуправления.

«В этом году мы сделаем все, чтобы паспорта готовности были подписаны органами местного самоуправления на все 18 тыс. домов республики. Эта история не регламентирована на федеральном уровне, но позиция нашего кабинета министров — полная вовлеченность органов местного самоуправления в каждый дом», — отметил глава Госжилинспекции.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону планируется провести комплекс мероприятий, включая промывку, опрессовку, ремонт и проверку оборудования.

Артём Дергунов