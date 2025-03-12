Банкротящийся производитель алкоголя снова продает имущество под Воронежем

Курский производитель алкоголя ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (структура одноименной группы), находящийся в процессе банкротства, вновь выставил на открытые торги свое имущество за 68,5 млн руб. Шаг аукциона — 6,8 млн руб., принять участие в нем можно до 8 апреля. Это следует из данных «Федресурса».

Имущество планируется реализовать одним лотом, оно находится в поселке Новая Усмань Воронежской области. На продажу выставлен земельный участок площадью 8,89 тыс. кв. м, трехэтажная станция техобслуживания тракторов, оборудование для обеспечения микроклимата хранения алкогольной продукции, вентиляционное, климатическое и торгово-складское оборудование, офисная техника, оргтехника и комплектующие.

В феврале 2024 года конкурсный управляющий Юрий Алябьев опубликовал повестку кредиторов, в которой значилась эта часть имущества, оцененная без НДС в 76,1 млн руб. «Кристалл-Лефортово» признали банкротом летом 2019 года из-за задолженности перед ВТБ в 1,24 млрд руб. Конкурсное производство в последний раз продляли до 21 мая.

Как начиналось банкротство «Кристалл-Лефортово» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова