Когда пройдет боль

У Софии Князевой из Перми несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Девочка перенесла множество переломов, плохо развивалась до пяти лет — до момента, когда ее родители с помощью Русфонда начали лечить Соню в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). С тех пор девочка проходит терапию по укреплению костной ткани, а в бедра, голени и левое плечо ей установили штифты, которые не дают костям ломаться. Штифты эти раздвигаются по мере роста ребенка, но один из них уже вытянулся на всю возможную длину и стал мал. Соне больно наступать на правую ногу, она передвигается на коляске. Нужно заменить старый штифт на новый — стоит это больше двух миллионов рублей. Родителям Сони нужна наша помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соня ждет операцию как избавление от боли: вот заменят врачи штифт в ноге, и тогда будет еще лучше, еще интереснее жить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Соня ждет операцию как избавление от боли: вот заменят врачи штифт в ноге, и тогда будет еще лучше, еще интереснее жить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Операцию Соне снова будут делать в Москве. В столицу из Перми девочка с мамой Верой ездят регулярно — и уже со счета сбились, сколько раз приезжали на лечение. Да и надо ли считать, когда такое путешествие для Сони всегда почти праздник. Ну радостное времяпрепровождение — точно. Кто-то не любит долго ехать, сидя на одном месте, а Соне очень нравится поезд, нижняя полка купе, перестук колес, проносящиеся за окном поля, леса, горы, реки или подрагивающая россыпь ночных огоньков.

Из Перми в Москву ехать примерно сутки.

— Так много всего можно сделать, пока едешь! — говорит Соня.— И поспать, и почитать, и порисовать. А проводник принесет чай.

Чтение для девочки — лучший способ провести время. И в поезде, и в больнице после операции. Иной пациент может и заскучать, а Соня в дни вынужденной обездвиженности читает, чтобы забыть о боли.

Читает она книжки в основном с детективным сюжетом, потому что захватывает. А для рисования выбирает картины по номерам — такие, чтобы можно было потом повесить на стену и любоваться.

— Иногда у меня настроение плести из бисера,— говорит Соня.

Вера рассказывает, что дочка порой словно забывает о бисероплетении, а потом вдруг вспыхивает снова: «Мама, хочешь браслет? Давай я тебе сделаю!»

Бисер в жизни Сони тоже появился не просто так, а для радости:

— Как-то раз после операции мне стало скучно. Смотрела тикток — там постоянно попадались видео с бисером. Я подумала: а что, интересно, я тоже так хочу! Папа купил мне бисер, и с тех пор вот плету. Три с половиной года уже.

Девочка научилась бисероплетению сама и учит подруг. А тех, кто не хочет учиться, просто одаривает произведениями своего искусства.

А еще Соня хочет стать врачом или медсестрой. С пяти лет хочет — как раз с того момента, как впервые встретилась с медиками в GMS. Они произвели впечатление не только тем, что после встречи с ними жизнь девочки значительно поменялась. Медики умело проводили манипуляции и процедуры, а Соня внимательно смотрела, запоминала, как ставить капельницу или измерять давление. «Очень же интересно!» — говорит она.

А еще Соня поет в хоре. В этом году перешла из младшего хора в старший — для девочки это настоящая веха, потому что и хоровое пение, по ее словам, увлекательно.

— У нас часто бывают концерты по городу,— говорит Соня.— В последний раз мы выступали в феврале, перед Днем защитника Отечества. А скоро будем выступать на Неделе детской музыки. У нас три песни: «Песня о вольном ветре», военная песня «Тишина» и еще одна, на латыни, «Кантате Домино».

Голос у Сони — первое сопрано, самый высокий и мелодичный из всех. Любая песня становится красивой, если в нее вливается сопрано. И военная, и колыбельная, и веселая. И уж тем более на латыни!

Музыке Соня учится уже шестой год. Четыре раза в неделю она на занятиях в музыкалке в первую смену. Потом школьные уроки — во вторую. Учится девочка хорошо.

Правда, пока Соня не ходит, а ездит в обе школы, и в музыкальную, и в общеобразовательную, вместе с мамой, которая помогает дочке, передвигающейся на коляске. Соне больно наступать на правую ногу, больно ходить самой. Она ждет операцию как избавление от боли: вот заменят врачи штифт в ноге, и тогда будет еще лучше, еще интереснее жить.

Только нам надо помочь Соне, которая не любит и не умеет скучать. Поможем?

Для спасения Сони Князевой не хватает 769 380 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Софии несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью и деформациями костей. Девочка постоянно наблюдается в GMS и получает всестороннюю помощь, важной частью которой являются операции по установке телескопических стержней Fassier-Duval. Соне были успешно прооперированы бедра и голени, она стала самостоятельно ходить. К сожалению, на фоне активного роста деформация правой голени начала вновь прогрессировать, ребенок отказывается ходить из-за боли. При обследовании выявлена деформация телескопического стержня, необходима его срочная замена на новый». Стоимость операции 2 107 380 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 250 тыс. руб. Компания LVMN Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 769 380 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Князеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сони — Веры Александровны Князевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Пермский край