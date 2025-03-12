Ленобласть стала абсолютным лидером по вводу жилья на душу населения

Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным заявил, что регион стал абсолютным лидером по вводу жилья на душу населения и бьет рекорды по количеству объектов образования в стройке.

По словам господина Барановского, Ленобласть уже решила все вопросы с обманутыми дольщиками, поэтому темпы строительства будут только наращивать. Он подчеркнул, что этого результата невозможно было бы достичь без личного участия губернатора Александра Дрозденко и помощи Минстроя РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал о готовящихся строительных проектах в 47-м регионе. Подробнее читайте в материале «У нас теперь синдром — боязнь возвращения обманутых дольщиков».

Андрей Маркелов