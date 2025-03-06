«У нас теперь синдром — боязнь возвращения обманутых дольщиков»

На состоявшемся вчера XVI съезде строителей Ленобласти губернатор Александр Дрозденко рассказал об инициативах региона по поддержке отрасли. Например, Ленобласть готовит предложения по расширению льготной ипотеки на молодые семьи после рождения первого ребенка и на готовые квартиры застройщиков, считающиеся сегодня вторичным жильем. Строители выдвинули встречные предложения по увеличению перспективной плотности застройки на территориях, осваиваемых в рамках КРТ, участию муниципальных властей в возведении соцобъектов по схеме долевого строительства, а также пересмотру порядка раскрытия счетов эскроу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент ССОО, координатор «Национального объединения строителей» по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров на XVI съезде строителей Ленинградской области Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Директор АО «Арсенал-1» Арсений Лаптев (в центре) перед началом съезда Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор компании «Ленстройтрест» Валерия Малышева и генеральный директор компании КВС Сергей Ярошенко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Директор департамента GR компании GloraX Андрей Шашков и заместитель председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор ООО «Евроинвест Девелопмент» Станислав Данелян и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Заместитель генерального директора по развитию объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров после съезда. Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко XVI Съезд строителей Ленинградской области Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Председатель совета директоров ГК «Полис» Андрей Сорочинский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 11 Президент ССОО, координатор «Национального объединения строителей» по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров на XVI съезде строителей Ленинградской области Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Директор АО «Арсенал-1» Арсений Лаптев (в центре) перед началом съезда Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор компании «Ленстройтрест» Валерия Малышева и генеральный директор компании КВС Сергей Ярошенко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Директор департамента GR компании GloraX Андрей Шашков и заместитель председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Генеральный директор ООО «Евроинвест Девелопмент» Станислав Данелян и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Заместитель генерального директора по развитию объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров после съезда. Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко XVI Съезд строителей Ленинградской области Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Председатель совета директоров ГК «Полис» Андрей Сорочинский Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Открывая работу съезда, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уделил большое внимание предложениям по мерам поддержки стройотрасли, с которыми регион планирует выйти на федеральный уровень. Так, например, Ленобласть разрабатывает инициативу по включению региона в список субъектов РФ, получающих федеральное финансирование на строительство социальных объектов. Сейчас эта мера поддержки оказывается только регионам с низким объемом жилищного строительства (таких регионов только 26). Губернатор Дрозденко считает такой подход неправильным и предлагает оказывать помощь и областям, вносящим значительный вклад в общее количество сдаваемого жилья по стране, к которым относится Ленобласть.

Среди других предложений 47-го региона, в «правильном лоббировании» которых господин Дрозденко призывает участвовать сенаторов и депутатов Госдумы,— компенсация государством части процентов девелоперов по проектному финансированию на возведение соцобъектов при условии участия застройщика в комплексном развитии территорий (КРТ) и отмена комиссий банков для застройщиков при выдаче ипотеки по льготным программам.

Революционным, по мнению областных властей, может стать предложение распространить условия льготной семейной ипотеки на молодые семьи после рождения супругами в возрасте до 35 лет первого ребенка. Глава 47-го региона поделился опытом Ленобласти: практика показывает, что граждане активно рожают вторых-третьих детей, но долго не могут решиться именно на первого ребенка. И возможность взять ипотеку по льготной ставке могла бы исправить это положение дел. Кроме того, поддержать первичный рынок недвижимости могло бы, по мнению господина Дрозденко, включение в программу семейной ипотеки готового жилья, не проданного застройщиками на этапе строительства. В настоящее время такие квартиры в сданных новостройках считаются вторичным жильем.

Чтобы привлечь застройщиков в сферу расселения ветхого и аварийного жилья, необходимо рассмотреть на федеральном уровне возможность предоставления девелоперам льготных ставок по проектному финансированию. Условием для получения этой льготы должно быть участие застройщика в программе КРТ, высказался губернатор Дрозденко.

Он также отметил и те инициативы, которые регион точно не поддержит: рефинансирование проектного финансирования с размещением эскроу-счетов в иных банках. «Вот здесь я точно на стороне банков, такое предложение мы не поддержим»,— признался глава региона.

Заместитель председателя областного правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский в своем выступлении посоветовал застройщикам присмотреться к торгам Фонда развития территорий по участкам с недостроями (см. «Ъ-СПб» от 23.06.2022), а также рассмотреть в качестве перспективных локаций для будущих жилых проектов города Ленобласти с бурным развитием промышленности. «Кингисепп, коллеги, на сегодня — самая крупная промышленная стройка на карте Ленинградской области. Прошу учитывать это при составлении ваших планов по жилью»,— обратил внимание строительный вице-губернатор.

Когда дошла очередь до вопросов и предложений из зала, инициативу, направленную недавно губернатору Дрозденко депутатами Законодательного собрания Ленобласти (см. «Ъ-СПб» от 27.02.2025), огласил представитель ООО «СЗ "Бизнес Мост"». Застройщик предлагает наделить администрации муниципальных образований, получивших субсидии из регионального бюджета на строительство соцобъектов, полномочиями выполнять возведение таких объектов в рамках договоров долевого участия. Такая схема с переводом средств на выкуп соцобъекта на эскроу строительной организации позволит начинать сооружение детсадов и школ, не дожидаясь раскрытия счетов на определенной стадии строительства жилья. Губернатор Дрозденко в ответ заявил, что по этому предложению у него нет принципиальных возражений, и дал поручение стройблоку областного правительства, комитету финансов и юридическому ведомству администрации разработать и представить варианты финансовых схем для реализации инициативы.

«Тяжелый и концептуальный» вопрос о реформе 214-ФЗ поднял генеральный директор ГК Arsenal Арсений Лаптев. Предложение девелопера касалось когда-то отвергнутой, но приобретающей актуальность в текущих экономических условиях темы поэтапного раскрытия эскроу-счетов.

В мировой практике этот механизм известен и активно используется, но при принятии закона у нас сработало «банковское лобби», рассуждал девелопер. Все решили, что полное раскрытие счетов удобнее, потому что дает стопроцентный контроль и стопроцентную гарантию завершения строительства. Но сейчас назрела необходимость вернуться к обсуждению вопросу на самых высоких уровнях, выразил мнение господин Лаптев.

Губернатор Ленобласти напомнил, почему возникла необходимость перехода к эскроу-счетам: в стране назрела острейшая ситуация с обманутыми дольщиками. К 1 января 2025 года Ленобласть устранила проблему жилых недостроев, но это обошлось бюджету региона в 20 млрд рублей.

«Поэтому мы в Ленинградской области к этой теме относимся очень настороженно. У нас уже синдром — боязнь повтора ситуации с обманутыми дольщиками»,— сказал губернатор, поворачивая голову к коллегам в президиуме. Те кивали в знак согласия. Тем не менее «смелому» девелоперу посоветовали обсудить предложение с коллегами по Союзу строительных организаций Ленинградской области. И в случае утверждения членами союза представить его правительству региона.

Александра Тен